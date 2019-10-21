高校如何培养航空航天人才？院士、专家这样说

第一届全国高校航空航天类专业教育教学研讨会现场（学校供图）

人民网10月21日电（李依环、王婧宁）19日至20日，第一届全国高校航空航天类专业教育教学研讨会在北京航空航天大学举行。两院院士、航空航天领域专家、学者等160余人聚焦航空航天人才培养等话题进行了探讨与分享。

“高校在服务国家战略需求，培育航空航天一流人才方面肩负重任。”中国科学院院士、北京航空航天大学常务副校长房建成在发言中指出，与会专家、学者对当前航空航天人才培养面临的重要挑战进行充分研讨、深入交流，是本次研讨会的重要愿景。

“人民科学家”叶培建院士在会上谈到，当前航空航天类专业教育教学工作在取得诸多成果的同时，还存在很多问题和不足。叶培建认为首先应当真正重视教学工作，才能做好人才培养工作。本次会议为做好航空航天人才培养工作提供了一个很好的交流平台，希望与会代表充分利用这个平台，认真研讨，完成好为国育人、为党育才的历史重任。

教育部高等教育司徐源从科教兴国战略出发，指出人才是航空航天事业发展的核心资源，希望各高校能结合自身特色，共同建设航空航天类专业高水平人才培养体系。

大会主题报告环节，刘莉、郑耀、杨益新、吴建军、高存法、孙延鹏等高校教授聚焦课程交流实践、航空航天专业建设、一流人才培养、航空特色实践教学体系设计等话题进行了分享。

据介绍，本次会议就航空航天类专业的人才培养方案和课程体系、课程建设、实践教学环节建设、虚拟仿真实验课程建设等7个议题征集了教育教学论文，共80篇论文被《航空航天类专业教育教学改革论文集》收录。在当天举行的四个分论坛上，约有65篇专家、学者的论文进行了现场宣讲。

(责编：李依环、熊旭)