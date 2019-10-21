让学生做有大格局的电商人

在今年全国职业院校技能大赛电子商务赛项中唯一蝉联一等奖；连续两年主办江西高校电商论坛，得到全国电商行指委领导和省内外电商专家高度赞扬；率先成立江西电子商务发展研究中心，首期获省财政500万元经费支持，拥有电商研究智库机构……日前，江西外语外贸职业学院电子商务学院喜获全国教育系统先进集体殊荣。

以先进理念引领专业建设

近年来，江西外语外贸职业学院电子商务学院主动策应国家经济发展战略，以立德树人为根本任务，以培养宽容大气、团结协作、全球视野、本土思维有格局的电商人才为导向，以培养具有较高科技含量技能和人文素养的应用型创新人才为目标，打造出“当地离不开，业内都认同，国际可交流”的格局，夯实了电商专业省内领先、全国知名的优势地位。

为了培养具有较高科技含量技能和人文素养的应用型创新人才，电子商务学院率先提出了三位一体人才培养模式。“三位”是指教学、竞赛、创业，“一体”是指人才培养质量，三者相互影响又相互促进。

电子商务学院将专业发展与行业产业对接，让专业的“鞋”更合产业的“脚”。通过建立专业动态调整机制，对接阿里巴巴集团等区域产业群方式，逐步形成集成度高、区域（行业）急需、特色鲜明的专业群发展格局。同时，将职业道德、典型工作任务、职业技能融入专业教学中，实现学历证书与职业资格证书对接、专业课程与岗位对接，让学生走出校门就可以轻松走进企业。

电子商务学院还搭建校内外线下体验店、产学研创新试验区、校企合作产业园、校外顶岗实习基地等平台，开展“人人做老板”活动，即在教学过程中让全体学生开淘宝店，并将业绩纳入考核。并将教学模式与学生成才对接，颠覆“高职学生是差生”的习惯性认识，形成了项目导向教学、探索性教学、对抗性教学、工作室教学等方式。

创新的人才培养模式，吸引了省内外90余所高校前来学习取经，服务学生达3万多人。2019年，该院电商专业学生就业率达95%，用人单位满意度达96%，深受省内外电商企业欢迎。

以赛促学以赛促教

今年5月18日，2019年全国职业院校技能大赛主赛区传来喜讯，电子商务学院学生丁芳田、柳万城、简伟平、江璐平在吴韬、饶家玮两位教师的指导下，斩获一等奖。

电子商务学院坚持“以赛促学、以赛促教”理念，开发了能力本位“课程包”，即把全国职业院校技能大赛电子商务赛项、全国“奥派杯”移动电子商务技能大赛、全国大学生网络商务创新应用大赛等比赛内容纳入课程体系；探索了教学管理的“日清制度”，即将学生的学习任务细化到每一天，由企业导师和主管共同签字认可后视为完成。

一系列教改创新制度举措的推出，不仅提高了教学质量与学生培养质量，也促使学院成为优秀教学成果的孵化器。2018年11月，学院在第四届全国“互联网+”大学生创新创业大赛中获得一金一银一铜，总成绩位居全国高职院校第一；在各类竞赛获国家级金奖和一等奖7项、银奖和二等奖9项、铜奖和三等奖9项，是唯一蝉联2019年全国职业院校技能大赛电商赛项一等奖的院校；教师获国家级奖励7人次、省级奖励18人次；学生获国家级奖励67人次、省级奖励89人次。

电子商务学院有一群忘我工作伏案加班的“电商人”。一年52周，他们至少有20个周末在1101会议室共同度过。他们以“创新、发展、共赢”的工作思路，将学科前沿知识和科研成果融入课题（程）教学，通过校企合作、学科竞赛、创新创业训练、国际交流、社会实践、开放实训室等多种途径，让学生实现自主性、定制化学习，得到更加丰富的学术滋养和实践锻炼。

以创业文化节孵化“小老板”

“你们选择电子商务，就是和国家乃至世界的发展潮流接轨，和社会对人才的需求接轨，我们要培养具有全球视野和世界思维的人。”江西外语外贸职业学院党委委员、电子商务学院院长宋俊骥的话鼓励人心。

培养电子商务人才，关键是培养他们的实践能力。学院每年从1800余名在校生中选拔50名精英编入创业孵化班，形成“导师规划、学生实践”的培养体系。学生在创业过程中，从云客服、网店客服的“店小二”到网店运营的店老板，都是在真实商战中博弈。技不如人，就会倒逼创业学生去恶补专业实操技能。通过实践，这些学生大部分成长为“老板”。

“让教学更加有效，让竞赛难以超越，让创业不再孤单，让美名不受质疑，让创新成为习惯”的五大愿景，在奋斗的青春中一一实现。目前，电商学院已连续举办了6届创业文化节，点燃了学生们的创业激情，丰富了校园文化生活，培养了学生创业精神和团队合作能力，促进学生努力成为有格局的“电商人”。

坚持以文化人，将优秀传统文化与立德树人相结合，组织开展电商学院诵读红色家书、国学晨读和创业文化节等活动，实施“最美电商人”工程、“美丽邂逅521”等工程，以润物细无声的方式开展思政工作，逐渐形成特有的电商文化，让学生“三观”及行为得到有效养成。

(责编：实习生(唐佳)、曹昆)