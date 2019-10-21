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“二十四孝”老爸过招青春期猛娃

2019年10月21日08:43  来源：中国青年报
 
原标题：“二十四孝”老爸过招青春期猛娃

　　世上没有“万能钥匙”

　　“二十四孝”老爸过招青春期猛娃

　　上个周三下午，温良先生早早完成了手头的工作，从北京的东四环开车去西五环。这样的横穿北京城，温良几乎每周都会来一次。因为周三是他与住校的儿子约定的固定见面日。

　　温良先生的儿子现在上初二，用他的话说“正值猛烈的青春期”。

　　其实，温良的儿子小暖在很多人看来就是一个不折不扣的“别人家的孩子”。

　　温良的爱人是做文字工作的，小暖从小在文学方面表现出了特别的天赋，早在小学期间就出版过作品集。中学又到了一所非常注重学生个人特长的名校过上了寄宿生活。

　　不过，小暖跟家人的矛盾就是从上了中学开始的。

　　“那是孩子第一次月考结束之后。”温良记得非常清楚，月考成绩不太理想，小暖周一便把这个消息电话告诉了家人。按照在小学时的惯例，温良夫妻会第一时间跟孩子一起分析一下试卷，寻找错题的原因。但是，因为住校，试卷分析这件事被耽搁了几天。

　　周五那天晚上，下班到家的温良自然又想到了试卷的事，便向小暖要了试卷。看着每一科都不太高的分数，温良的情绪一点点跌落，最初的交流分析也慢慢变成了指责和批评，而且语气越来越严厉。

　　没有想到的是，儿子的反应更激烈，温良感到震惊：“他用我从来没有听到过的声音跟我大声叫喊”“他说老师已经分析过错误原因不用你再说了”“他说已经发生的事(成绩不理想)为什么反复提起，你这是在揭短”“他近乎崩溃地发泄让我觉得非常陌生”“我第一次亲身体会到了青春期猛烈的力量”……

　　做不缺位的老爸：一年给儿子写近50封家书

　　那天夜里，温良心里非常难受：“儿子为什么变得像个陌生人？”

　　温良冷静地分析了他们与儿子之间的变与不变。

　　儿子的变：上了中学、过起了寄宿生活、每天都可以接触手机、青春期恰好到来；父母的不变：妈妈仍然把他当小学生事无巨细的唠叨、爸爸发现他有错误的时候第一反应仍是直接地批评和纠正。

　　正因为这种错位，使得他们之间的沟通无法进行，甚至说不了几句话就吵起来。

　　既然孩子变了，父母也要变。

　　首先要变的就是父母角色的调整：“妈妈后退一些，我跟上一些。”温良说。“那么，我应该怎样跟他沟通？怎样跟妈妈做得不一样？怎样把父母想说的话有效地传递给儿子？”

　　温良选择了写信。

　　他在信中跟儿子聊当了青春期孩子父母的感受：“父母对孩子的突然长大会束手无措。”温良说，儿子的生日、儿子刚刚经历了挫折的时候、学校刚刚开了家长会的时候，甚至还有国内外发生了重大事件的时候，“这些都是关键时刻，我都会给儿子写一封或长或短的信”。

　　温良数了一下，儿子上中学的一年里，他给儿子写的家书已经超过50封。当家书已经成了温良与儿子的重要沟通方式时，“工作忙”“没时间”等理由就都不存在了。

　　今年“六一”儿童节的时候，温良正在外地出差，那天忙完所有的工作已是夜深人静，温良在电脑上敲出了这样一个标题：《你应怎样纪念你即将逝去的童年》，温良告诉儿子13岁之前“你是在爸爸妈妈的呵护中甚至溺爱中长大”，但是过完这最后一个儿童节后，“意味着你已经长大，意味着你将不能再任性，意味着你要提高学习的标准，意味着你要面对中考的压力，意味着你要谨慎交朋友。你也许不再可爱，但是你却可以越来越阳光、越来越自信，越来越让人尊重……”

　　中国青少年研究中心家庭教育首席专家孙云晓在接受采访中曾经说：当孩子，特别是男孩子进入青春期之后，他们内心那种要求独立的需求更加明显，而这时候也是培养他们坚强、勇敢、担当的又一个关键期。因此，这时候母亲的相应退出，父亲的跟进确实更符合孩子成长的规律。

　　好在，我们已经看到，不少原来的“甩手掌柜”型爸爸开始向“二十四孝”爸爸转变。“二十四孝”是中国古人流传的孝敬双亲的二十四个经典故事，有些故事中的孝子为了孝顺父母甚至完全不顾自己的安危。“二十四孝”用在今天，多了调侃的成分。

　　当孩子榜样的老爸：带着女儿骑行张家口

　　很多人认为父亲的做法是否得当，直接关系到男孩子的青春期是否度过得顺利。在女孩的教育中也经常效果奇佳。

　　刚刚开始高中生活的章沂有一个“昏天黑地”的初三中考年。这一年的章沂，用她爸爸的话来描述就像“魔鬼附体”。

　　初三之前的章沂是个乖巧听话的孩子。从将升入初三的那个暑假起，章沂突然对自己的身材格外在意，总觉得自己胖，开始减肥。

　　“最开始，还每顿饭都吃，只是吃得少，后来晚饭不吃，再后来开始吃减肥药。”章沂的父亲章先生说，“而且胆子特别大，从广告上随便看到一个减肥广告就会要钱买药。”

　　中考在即，又有哪个家长会同意孩子减肥？

　　短短两个月的工夫，章沂与家人的矛盾便不断升级。最先是跟照顾一家人饭菜的妈妈争吵，几乎每天都吵。再后来，随着章沂学生成绩的下降，张先生也加入了批评女儿的行列中。

　　矛盾的完全激化是在章沂初三第一个学期的国庆节放假前一天。

　　那天，章沂妈妈在收拾房间，发现为“十一”长假出行取出的现金不见了。最初以为是章先生拿的，结果不是，等再问章沂时，章沂立刻急了，她说：“谁让你们不给我钱买减肥药的？我这么胖被别人笑话多难受呀！”

　　“8000多块钱呀！哪个父母会忍住不生气，这已经不是减肥不减肥的问题了，这是品质问题。”章先生说。

　　于是，夫妻俩动手打了孩子。

　　但是这一次惩罚并没能让章沂“悬崖勒马”。第二天早晨，章沂冷冷地对父母说“我不去上学了”，然后就把自己关进了自己的房间，任凭父母如何叫门都不开。

　　章先生和爱人意识到，跟正处在严重逆反期的女儿“硬碰硬”只能让事情变得更糟。

　　冷静之后，章先生知道这么下去的唯一结果是让孩子离自己越走越远。于是他到学校给章沂请了假，并且跟老师长谈了一次。

　　回到家，章先生不再提上学的事，而是跟女儿聊起了“十一”长假的计划。

　　“当时的问题太多了，已经不知道该先解决哪个好了，那么就回到最基本的问题——健康问题，既然女儿要减肥，那就先把女儿拽到健康的减肥方式上来。”章先生跟女儿达成了一个协定：“十一”期间女儿跟随章先生用运动的方式减肥，如果没有效果，女儿可以改用自己的方式，唯一的条件是女儿必须坚持。

　　章先生是一个运动爱好者，年轻的时候长跑、游泳、骑车样样都专业，直到现在也仍然保持着每天运动的好习惯。所以他想用长途骑行的方式让女儿经历些磨练，同时，“运动是最好的减肥方法，我就不信一个长假下来还能没有效果。”

　　章先生准备好了性能良好的山地车，备好了足够的补给(妈妈开着补给车跟在后面)，开始了北京到张家口的长距离的骑行。

　　完全可以想见，最初的那两天是相当困难的。

　　第一天才骑了一个多小时，章沂就吵着要直接上补给车。“既然有了协定我们就去遵守，否则如果我输了也可以不遵守协定。”章先生这样回答。

　　就这样，走走停停，章沂在全程赌气+沉默中结束了第一天共3个小时的骑行。

　　经过了第一天的辛苦，第二天，浑身酸痛的章沂更难坚持了。

　　这时候发生了一件事。每当路面交通状况复杂时，章先生就会骑在章沂的外侧以便尽可能保证章沂的安全。结果，在躲避一辆汽车时，章先生的自行车侧倒了，膝盖扭了一下。最初，还没觉得什么，但是越骑膝盖越疼，后来几乎完全无法弯曲。

　　看到这种情况，章沂的妈妈提出让章先生进入补给车，然后大家开车去找医院。

　　“前一天，我还在教育女儿要有契约精神，今天轮到我了，我只能坚持，否则我将彻底失去女儿的信任。”于是，章先生决定，哪怕是用最慢的速度也要骑到医院。

　　“那天当我们最终到达医院时，我真真切切感到了女儿的变化。在此之前，我们能感到她的心里只有自己，眼睛里也只能看到自己感兴趣的事，其他事情一概不管，但是，从那一刻起，她的眼睛里至少有了父母。”章先生说。

　　休整了一天之后，他们的骑行继续。

　　自从膝盖事件过后，骑行的气氛发生了变化，父女二人之间有了交谈，章先生依然没有跟女儿聊减肥药、也没聊上学的事。但是，章沂的内心开始慢慢敞开了，她在骑行的间隙聊了身材胖带给自己的苦恼，也谈自己对学习的看法，有时候甚至提到了自己对初三年级的规划，还有自己对父母的期待。

　　谁也无法说清这次骑行到底对章沂产生了多大的影响，能够看到的结果是，现在的章沂顺利进入了一所不错的高中，同时还养成了长跑的好习惯。

　　青春期教育没有“万能钥匙”

　　有人觉得自己既做不到像温良那样下笔成章，也不能像章先生那样有着钢铁般的意志，是不是注定了无法成为一名好父亲？

　　人们常说，一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。这就是著名的蝴蝶效应，初始条件下微小的变化能带动整个系统长期巨大的连锁反应。而每个人的青春期到来的时间不同，每个人的家庭环境又千差万别，如此众多而复杂的变化，所带来的便是千差万别的青春期，家长们很难再从书本上找到“万能钥匙”了。

　　如果非要找到些规律的话，我们在那些成功的故事背后都能看到这样一个共同的特点：把目光从孩子身上移到自己身上。

　　“我写这些家书，最初可能还抱有教育孩子的目的，但是越到后来我越发现，这些文字其实更是写给我自己的。”温良说，写信的过程就是一个梳理自己的过程，“这个过程让我冷静、让我反思，首先成长的是我而不是儿子”。

　　自古以来我们就有“言传身教，身教大于言教”的说法，父母做了什么比说了什么更能影响孩子。

　　现在很多青春期女孩的家长都在因孩子沉溺于漫画而烦恼，记者在采访中遇到这样一位爸爸，他没有一味地阻止孩子追漫画，而是陪着女儿完整地“追”了一部由漫画改编的连续剧。然后他做了两件事，一个是从故事的蛛丝马迹中寻找历史线索，用了几天的时间沿着这些“蛛丝马迹”重新梳理了一遍中国历史；再一个，这位爸爸在网上找了很多女儿喜欢的剧中人物画像，然后在空暇时间跟女儿比拼绘画。

　　“当孩子沉溺其中时，死拉硬拽只能让她更加沉迷，这个时候接受她的喜爱，了解她的喜爱，关键还要再比她多走一步，这样才有机会引导她。”这位爸爸说。

　　几个故事都告诉我们，在孩子身上发力“事倍功半”，在自己身上发力“事半功倍”。正如温良所写的一封信“我正努力做一个最好的父亲”，其实，无论你是“二十四孝老爸”还是“二十四孝老妈”，当你正在努力做最好的自己时，你的孩子也能学着做最好的自己。

　　中国青年报·中国青年网记者 樊未晨

(责编：郝孟佳、曹昆)
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