原标题：库克任清华大学经管学院顾问委员会主席

据清华大学经济管理学院官网消息，10月18日，清华大学经济管理学院顾问委员会2019年会议在清华大学举行。会议由清华经管学院顾问委员会新任主席、苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）主持。



库克在发言中表示，未来三年将与全体委员共同致力推动学院发展，为将学院建设成为世界一流的经济管理学院而努力。



清华大学经管学院前任顾问委员会主席为吉慕·布瑞尔，现任IDG资本联席董事长。



据介绍，在会议开始前，清华大学校长邱勇首先介绍了17日国家副主席王岐山会见清华经管学院顾问委员会委员的情况。



据新华社报道，10月17日，国家副主席王岐山在北京会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员。

王岐山指出，历史是现实和未来的源头活水。新中国70年的奋斗历程，与1840年以来的中国近代史、5000多年的中华文明史紧密相联。在中国共产党带领下，中国人民上下求索，付出了辛劳和智慧乃至鲜血和生命的代价，才实现了站起来、富起来。从富起来的巩固和提高到真正实现强起来，也将是一个漫长艰辛的过程，既要坚定民族自信也要保持冷静清醒，既要看到成绩和机遇也要看到问题和挑战，坚定不移走中国特色社会主义道路，实现中华民族的伟大复兴。



顾问委员会主席吉姆·布雷耶等热烈祝贺新中国成立70周年，表示愿继续同中方深化合作，为中国的教育事业和经济发展贡献力量。

清华大学经济管理学院顾问委员会成立于2000年10月，由知名企业家、商学院院长、知名学者（包括诺贝尔经济学奖获得者）以及我国政府及财经部门领导人组成。学院首任院长朱镕基担任顾问委员会名誉主席。清华经管学院顾问委员会的使命是加强清华经管学院与外部各界的联系，提升学院在科研和教学方面的整体水平，帮助学院建设成为世界一流的经济管理学院。顾问委员会现任主席为苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook），副主席为清华大学校长邱勇院士和清华大学文科资深教授、清华大学经济管理学院经济系教授、清华大学经济管理学院第四任院长（2006-2018）钱颖一。

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