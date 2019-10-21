原标题：考研复习与毕业实习冲突 大三实习期待新模式

考研备考战线不断拉长 大三实习让位考研复习

无奈的“注水”实习

新学期开学，进入大四的宋洁终于交上了学院要求的“实习证明”。

为了腾出暑假考研的“黄金复习期”，这个武汉某重点高校新闻学专业的女孩早在今年年初就托人联系好成都的一家报社，寒暑假分别实习1个月，但开出3个月的暑期实习证明，以便达到学院规定的大三暑假实习要求，拿到毕业必需的8个实习学分。

时间紧任务重，即便是暑假实习的一个月里，宋洁依旧每天挤出时间复习，“平时上下班的路上就戴着耳机学习网课，不加班的周末在家里全天复习”。

考研复习与毕业实习时间冲突带来的尴尬，不仅困扰着宋洁。她关注到有同学曾在年级QQ群里匿名反映过，“但最后只是不了了之”。

对大三学生而言，大实习是大学教育必不可少的重要环节。然而，伴随近年来考研大军急速增长和考研战线的不断拉长，在这堂重要的“实习课”上，很多学生都面临着备考时间与实习冲突、专业岗位难觅、短期实习收获甚微等一系列问题。

进退两难的“暑期时间”

武汉某211高校网络与新媒体专业的大四学生杨欣清晰地记得，新学期开学前，辅导员曾统计过毕业意向：学院129名毕业生中，选择“保研、考研或者出国读研”的学生有79人，占比达61.3%，“有的班级中，选择直接就业的只有个位数”。

杨欣所在班级的情况只是近年来考研大军中的一个缩影。

在2019年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议上传来的消息称，2019年研招考试报考人数再次大幅增加，全国考生规模达到290万人，比去年增加了52万人，增幅21.8%。

与之相伴随的，是为了在激烈的竞争中胜出，大学生考研战线在你拼我抢中不断拉长。

湖北大学大四学生张进告诉中国青年报·中国青年网记者，她所在的统计学专业，51个同学里超过40人有意考研，以前学长学姐都是复习3个月到半年，“现在大家都在抢跑，很多同学都是上半年甚至过年前就开始复习备考了。”

由此催生的则是，在长达一年的考研备战中，应届考生在大三暑期往往会面临实习与复习双线作战的困境。

这个暑假，武汉理工大学土木工程管理专业大三学生杨江选择了边实习边考研。因为一开始就没打算两全其美，所以实习并没有耽误他的复习。他觉得，“只要拿到实习学分就好。”

在江苏一家建筑公司，他进行了为期20天的实习。这段毕业“生产实习”占4个学分，原本安排在9月，因为学院带队老师的时间变动，临时提前至暑假。

杨江说，其他专业同学面临的冲突更严重，“忙”里偷闲地复习备考是考研实习生在实习期间的常态，“但至今还没有听说有人因为实习而放弃考研”。

今年暑假，正在复习备考的湖北大学生物技术专业大三学生徐苗，在学院的安排下，进入武汉光谷一家生物企业实习。在学校发给徐苗的专业人才培养方案里，要求“毕业生产实习”至少8周，才能拿到4个实习学分。

尽管实习与复习备考冲突，但徐苗觉得，无论是考研还是实习，目的都是提升自己，不应该因为时间冲突而怨声载道。

在这段不断拉长的考研战线中，没有课业压力、时间又集中的暑假，成了不少大三学生的“黄金复习期”，利用暑假报名考研辅导班，在备考中赢得更多优势，也是他们的选择。

今年暑假，在一位朋友的帮助下，杨清拿着自己提前写好的“实习鉴定”，顺利找到一家实习单位盖好了章，并注明“3个月的实习期以及实习经历”。

为了利用好这段挤出来的时间，她花费5300元在网上报了考研专业的辅导课，“一共143个课时，每周有两节网络直播课。假期里还可以兼顾复习其他考研课程”。

武汉一家大型考研辅导机构的负责人向中国青年报·中国青年网记者介绍，2018年暑假，参加该机构“暑期名师集训营”的只有200人，而到了今年，报名暑期考研名师集训辅导的学生，一下子增加到700人。“翻了三番还要多，跟‘考研热潮’的来临关联很大”。

“注水实习”成无奈的选择

在传统课程安排下，大学生一般很难在学年内腾出大段完整的实习时间，暑假不可避免地成了毕业实习的常用时间。作为昔日高等教育中实践教学的重要环节，实习承担着引领大学生认识社会、熟悉工作，进而规划人生的重要作用。

然而在背水一战的考研环境下，暑假的黄金复习期不可错过。于是，“注水实习”成了不少和宋洁一样的大学生无奈的选择。

“如果想要比较深入地体验，实习时间至少3个月，才能跟进一个任务从构建到成型的全过程。”今年7月，武汉大学文学院2016级学生刘艳通过亲友的介绍，进入澳门一家公司实习了1个月，“因为实习时间较短，指导老师没有给我安排需要长期跟进的工作”。

不久前，湖北省某高校师范专业2016级师范生文静刚结束在重庆一所中学的实习。她介绍，“如果要备好一节课，得先通过指导老师的课程审核，才有机会登台授课。这个过程基本耗时两个星期，而短短一个月的实习期里，这种锻炼机会少之又少”。

尴尬的大三实习现状，给高校的实习管理也带来了不小的冲击。

武汉某教育部直属高校的一名辅导员表示，当前毕业实习的管理体系太过混乱，每年都有学生托人联系实习公司，盖章“走过场”，“甚至有的学生，压根儿一天都没去过实习单位，但交上来的实习证明，却写满了3个月的工作经历”。

去年暑期，鄂东地区一家师范学院电子信息专业毕业生李康就遭遇了一次“驴唇不对马嘴”的实习。

最初，学院批准正在准备考研的学生，可以将原本规定在大三暑期的专业实习延期至考研初试结束之后的1月。

然而寒假来临时，学院却突然通知，原本商量好的对口通信企业认为寒假的实习时间太短，不愿接收李康这批延期实习的学生。

为了让学生顺利拿到“实习学分”，完成实习任务，学院临时联系上黄冈本地一家空调工厂，将70余名电信专业的学生统一安排在工厂流水线，负责空调充氮。

“毕竟只是短期实习，单位对我们基本不上心，老师也只管我们的出勤率。”因为每天要从早上6点工作到晚上9点，还经常加班，不到一周，李康便带着其他正在准备考研的学生“集体罢工”，离开了学院安排的“专业实习”单位。

随后，李康在一家鸡排店带薪兼职了40天，带着盖有“××鸡排武汉分公司”官方印章的兼职证明，通过了学院的毕业实习学分认证。

“因为学院没能给我们找到合适的实习单位，为了完成实习任务，老师们最后只能睁一只眼闭一只眼。”他说。

为了备考，武汉某师范类高校大四学生李明早在今年3月就报了一个全年考研辅导班，每隔两周上一次专业课。考研复习时间紧迫，整个暑假她都在学校里复习。

李明提到，前几年，学校曾作出规定，准备考研的学生可以不用参加实习。但近两年，学校要求所有大四学生必须强制实习，或者按照学校统一安排集中进行，或者自己联系单位分散实习。“毕业实习占两个学分，还必须在当年的10月至12月，在公立中学完成两个月的实习”。

“学校要求的那两个月实习期，正是复习的关键时刻。”忙于复习备考的李明，只得提前通过家人找好一所中学，开好两个月的实习证明，以备老师检查。

大三实习期待新模式

湖北校媒日前面向湖北部分高校100名在校大学生随机开展了一项问卷调查，在选择考研的50人中，当“考研复习与大三暑期实习冲突时”，有36%的大学生选择“边复习，边考研”，34%的大学生则表示会直接“找关系解决实习证明”。

在21世纪教育研究院副院长熊丙奇看来，近年来大三实习成为“鸡肋”现象的存在有其合理性。大三学生面临实习矛盾背后的一个重要原因就是当前国内的研究生考试制度问题。

“解决大学生实习的困局，堵不如疏。首先要完善国内研究生招生制度，推动研究生申请审核制，提升高校本科教育教学质量，进而改变学生‘功利化’的求学态度。”他表示，高校要加强对本科人才培养质量的重视程度，引导学生提高对实习重要性的认知。

如何优化当前大学生的实习教学？熊丙奇建议，高校要重视每一门课程中对学生的实践能力培养，建立起每个专业的实习基地，增加每门课程的实践教学比重，让学生在课堂学习中多开展专业实验、田野调查等，进行案例分析教学，严格认证每个环节。

同时，校企之间要打破合作的“围墙”，拓展实习资源，建立起高校企业共享的实习实训平台，结合企业需求系统梳理各类实践实习。从人才培养质量出发，让大学生实习回归实践教学“本位”，提高动手能力。

湖北大学教育学院副院长李木洲则提出：“让企业认识到人才培养的重要性，开放更大的实习空间，由校方主导共建专门的实习基地。”他建议施行校企双导师制，引导学生认识实习的价值，同时在实习过程中对学生强化实践跟踪指导，保证工作质量和实习效果。

同时他也提到，“实习是为了培养学生，面对新的时代变化，校方有责任提供更加个性化的实习方案。可以在尊重学生专业和个人发展意愿的基础上，优化培养方案和实习课程体系，针对考研与就业的学生制定不同的实习方案。灵活安排实习时间，让学生拥有更大的自主选择性，实现良性循环”。

(应采访对象要求，文中的大学生均为化名)

熊康 李青玉 中国青年报·中国青年网记者 雷宇 来源：中国青年报

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