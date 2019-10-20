下好教育“先手棋”（在一线）

顶着酷暑，年近七旬的广州中学校长吴颖民为了学校凤凰校区的改扩建，一直未停下脚步。

“在教育谋划上有大手笔、高标准、前瞻性，一定不会错！”吴颖民说。他曾在“广东名校”华南师范大学附属中学连任17年校长。2017年，广东省广州市天河区以原国家级示范性普通高中市47中为班底，整合成立广州中学，已退休4年的吴颖民受邀，担任这所新学校的首任校长。

“教育是面向未来的，不是摸到当下标准就够了。比如专用教室，最好能跟普通课室数量相当，否则，像实践、音乐、通用技术、信息技术等选修课就没法搞。”吴颖民说。如今，新校区有可用于正规比赛的游泳馆，有覆盖全校的WiFi网络，有一流的国际交流中心……

高位建设广州中学，仅是天河区大手笔办教育的一个缩影。近年来，天河区将教育的跨越式发展作为带动各项事业发展的“先手棋”，努力打造公平而有质量的现代化教育，不断补足“经济强区、教育弱区”的短板。2016年至2018年，天河区教育财政投入分别达23.51亿元、31.96亿元和33.09亿元，先后被评为全国“两基”工作先进区、国家义务教育基本均衡区，广东省教育强区、教育现代化先进区。

变化在逐年显现，争相转往老区升学的孩子越来越少，前来天河的高素质居民越来越多。“教育是重要的民生工程，关系到千家万户，我们既要做到公平，还要有质量。教育还是优化一个地区营商环境的前提条件和关键所在，好教育才能吸引好投资、好人才，成为区域经济社会高质量发展的‘助推器’。”广州市副市长、天河区区委书记林道平如是说。

名校带动弱校，实力整体提升。通过组团发展、名校带动等举措，今年，天河区将高标准开办天河第一小学、奥体东小学等一批公办小学，通过华阳小学和先烈东小学两个名校的品牌和管理输出，进一步扩大义务教育优质资源供给。同时，天河区科学布局优质中学，广州奥林匹克中学已于去年12月开工，执信中学天河校区拟于今年10月开工，天河外国语学校智慧城校区已确定选址并启动立项……天河区拟投入约1000亩用地，估算总投资约60亿元，预计可增加优质学位两万个。

从幼儿园到小学，再到初中、高中，一脉相承，打通学生创新素养和创新能力的培养，让百姓有了实实在在的获得感。

在金穗幼儿园，每个班都有的菜地里，孩子们亲手播种、观察植物生长；幼儿餐厅，除了可供用餐，兼具食品卫生教育功能；交通安全教育，有着150平方米的交通模拟游戏区，孩子们可以充分体验……“全面成长和个性发展要从娃娃抓起。得益于政府对学前教育的投入，我们将孩子全面发展的理念融入一个个看得见的细节中，得到了家长的肯定。”园长徐云燕表示。

在天河外国语学校，着力打造学习型人才团队，除了假期学习充电外，教师每年要上一节公开课、写一篇论文、参加一项比赛、开一堂讲座，并计入“教师专业成长档案”。“重视青年教师的培养、成长，是学校快速发展的一大‘密钥’。”校长胡东直言。天河外国语学校还实施“班级教育小组导师制”，每个教师负责6到8名学生，进行思想引导、心理疏导、学习辅导和生涯指导。“今年上半年，我被评选为‘广东新时代好少年’，这和成长导师的指导密不可分。”学生周禹光说。

华阳小学以“生本教育”理念引领个性发展，充分培养学生的自主思维能动性；113中的“现代岭南人”特色课程丰富了学生传统文化涵养，激发了学生实践体验与创新探究的热情；广州中学丰富多彩的校园节日为兴趣各异的学生提供了展示自我的舞台……“天河深化教育综合改革，不断创新办学模式。各校都努力打造各自特色，各有妙招地提供多样化的教育平台，满足学生的个性化需求。”天河区教育局负责人表示。

《 人民日报 》（ 2019年10月20日 05 版）

(责编：李枫、岳弘彬)