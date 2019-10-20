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加强师生互动、直面学生问题、注重学生评价，山东大学——

打造人见人爱的思政课堂（深聚焦）

本报记者 肖家鑫

2019年10月20日05:54  来源：人民网－人民日报
 

　　台上，正上演精彩的话剧；台下，观众们凝神观看，不时露出会心的微笑，报以热烈的掌声……山东大学的思想政治课堂，既有师生自导自演的微电影，又有针锋相对的辩论会，学生们可以穿越时空与学术大师交流对话，体验思想的碰撞。

　　近年来，山东大学着力推动思政课改革创新，广大思政课教师依靠深厚丰富的内容、灵活多样的教学形式、贴近学生的话语表达，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，将原本学生心中枯燥乏味的“低头课”，变成了人见人爱的“金课堂”。

　　积极性，要调动起来

　　山东大学思政课教师、马克思主义学院教授郑敬斌负责的“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“中国特色社会主义理论与实践研究”等课程，很受学生欢迎。

　　可郑敬斌至今还清楚地记得，7年前他博士毕业初登讲台，学生们的“冷场”，着实给他泼了一盆冷水。

　　“我记得特别清楚，有个女生给我写了张字条，上面只有两个字：‘说教’。”郑敬斌说：“当时的思政课确实处于一个尴尬的境地，枯燥、生硬、乏味、学生不欢迎、老师没动力，学生们都觉得这堂课‘内容老掉牙，形式老一套’。浇花浇根，育人育心，从那时起，我就深刻地意识到，思政课这样讲不行，必须改革创新。”

　　因事而化、因时而进、因势而新。办好思政课，必须推动改革创新。近年来，山东大学一直致力于思政课的教学改革，特别是2015年以来，山东大学马克思主义学院入选全国首批重点马克思主义学院，教学改革更加大刀阔斧、有的放矢。

　　“首先，要把学生的积极性调动起来。”经过思考与探索，郑敬斌发现，提高教学实效性，一定要提升以教师为主导、以学生为主体的积极性、主动性和创造性。只有教师和学生有效互动，才能打造成功的课堂。于是，唱红歌、演情景剧等多种形式，出现在思政课堂上。

　　同样做出改变的还有山东大学马克思主义学院教授张士海。课堂上，张士海常会即兴朗诵经典，让学生身临其境体会古今中外思想者的魅力。多种形式融通之后，思政课堂吸引着越来越多的学子，学生在理论与实践中不断成长。

　　“没上课前觉得，这种课无非就是临考试前突击一下，学分拿到手就可以了，没想到上课后，我就不断地被课程吸引，上课特别有参与感。无论是唱红歌、演情景剧，都能把我们带入那个年代，历史事件和思政理论都变得亲切起来！”药学院学生张诗迎说。化学与化工学院学生陈子云也感觉“十分惊喜”，“本以为我这样的理科生没法静下心来去听‘马克思主义基本原理概论’之类的课。没想到，我现在特别期待上思政课！特别爱上思政课！”

　　思政课，敢碰真问题

　　“老师，学习马克思主义哲学对我的专业有用吗？对我们做实验、做建模有什么帮助呢？”课上，一位工科学生这样问道。

　　“马克思主义哲学是科学的世界观和方法论。比如，你做实验就体现了量变与质变的关系。这种指导不仅针对理论研究，对你认识世界也大有帮助。”张士海耐心解答。

　　直面学生疑问，是山大思政课改革的重点，也是难点。“只有用扎实的论据、严谨的逻辑、周密的准备，才能回答学生的疑问，思政课才上得有价值。”郑敬斌说。

　　郑敬斌认为：“90后和00后大学生的价值观念和思维方式，与以往相比有了很大变化。如果思政课教学依然只停留在‘教师拿着教材照本宣科，板着面孔满堂灌’的传统模式，难以激发学生的兴趣。为提高课堂吸引力、留住学生的心，我们必须直面问题、谈论问题，真理越辩越明。”

　　讨论、辩论甚至是争论，逐渐成为山大思政课教学的常态，教学从传统的说教，变成师生间的共同探讨，学生从“旁观者”真正转变为“课堂的主人”，上思政课也从“索然无味”变得“意犹未尽”……特别是聚焦学生思想困惑的教学设计，对指导学生的现实生活起到了十分重要的作用。

　　哲学与社会发展学院社会学系学生史艺姝，通过将思政课和自己的专业课相互印证，对当代中国有了更加理性的认识。“比如乡村振兴，在思政课和专业课中都有相关内容，但两者侧重点不同。这两门课让我对历史与现实中的乡村，有了全面的认识。”史艺姝说。

　　“在课堂上，我们收获的不仅是‘是什么’的回答、‘为什么’的追问，更是表达能力的训练和思维方式的培养。这样的课堂我们乐于参与，这样的课程我们愿意学习！”国际教育学院学生蔡美婷说。

　　好不好，学生说了算

　　5月11日，来自全校27个学院的70支团队围绕“马克思主义基本原理概论”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“中国近现代史纲要”“思想道德修养与法律基础”“形势政策与社会实践”等5门课程中的有关章节或专题，精选主题、精巧构思、精心讲述，拉开了第一届山东大学“大学生讲思政课”公开课比赛的序幕。学生代表在比赛现场或娓娓道来，或激情澎湃，多角度阐述对思政课的理解。

　　学生台上讲，教师底下听。这种“颠覆”体验，让思政课老师们收获不小。郑敬斌深有感触地说：“这让我们更加明白学生喜爱的授课方式，为拓宽教学路径提供了新思路。”

　　“效果好不好，要学生说了算！”山东大学校长樊丽明在随堂听课后说。每个学期，马克思主义学院都会广泛征集学生意见，请学生为老师打分，并对相关教师提出明确的改进意见。

　　2019年，山东大学提出实施思政课“两对照双提升”工程，即查找自身不足，开列问题清单，明确提升路径，提升思政课教师队伍素质和能力，提升课程思想性、理论性和亲和力、针对性。

　　以学生为本，就要对不同专业学生因材施教。张士海给经济学院上课时，开展有关当前我国经济发展问题的讨论；给文学院上课时，他让学生对文化建设畅所欲言……不同专业的学生，都能在思政课上得到一展所长的舞台，理论联系实际，将课程学得更深入扎实。

　　山东大学还引入“互联网+思想政治理论课”模式，利用网络对学生进行思想政治教育，开设了一系列网络课程。其中，“思政名师大讲堂”助力思政课青年教师和研究生后备人才健康成长，成了校园内的品牌。

　　今年毕业季，马克思主义学院推出了“最后一堂思政课”短视频，以活泼的形式寄语毕业生，提醒同学们不忘初心、牢记使命，胸怀理想，在今后的道路上扬帆远航。

　　“思政课建设，只能干好不能干坏！” 山东大学党委书记郭新立表示，只有把思政课办得越来越好，才能不辜负党和国家要求、师生的期盼。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月20日 05 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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