2019年国家社科基金艺术学重大项目开题论证会在中国音乐学院召开

人民网讯 2019年国家社科基金艺术学重大项目“中国乐派研究”和“中国声乐艺术研究”开题论证会在中国音乐学院召开。中国音乐学院院长王黎光表示，两个重大项目的研究是学校在新时期进行中国音乐理论建设的责任担当和对国家文化战略的具体落实，将带动学科建设与科研发展，为中国音乐学院实现世界一流学科与一流大学的建设目标奠定坚实基础。

据悉，“中国乐派研究”将全面梳理中国音乐文化的历史积淀和当代发展，构建中国主体性的音乐话语体系，为中国音乐的创新发展提供方向和动力；“中国声乐艺术研究”将研究中国声乐从以郭兰英为代表的民歌传唱，到以金铁霖、邹文琴为代表的民族声乐，在新时代探寻中国声乐的发展战略，将其树立成为与意大利声乐、法国声乐、德国声乐、俄罗斯声乐相对应的又一声乐学派。

中国艺术科技研究所所长王丰说，课题组应加强基础研究，深入探讨中国发展的重大变革，为促进中国特色音乐学科体系、学术体系和话语体系的建设做出应有的贡献。

“中国乐派研究”项目首席专家王黎光教授代表课题组进行了总体汇报。报告对“中国乐派”概念的由来、已有研究的评述、课题重点难点、创新之处、预期成果等五个层面进行解读，着重阐述了近现代以来中国音乐发展中的中西关系、土洋之争及传统与现代的矛盾等问题。

在“中国声乐艺术研究”开题论证会上，中国艺术科技研究所全国艺术科学规划项目管理中心主任邱邑洪指出，该课题将有效推动国家文化艺术事业的健康发展，集中学术力量对艺术学科发展中的关键问题进行研究，具有重要的理论意义与社会价值。

邱邑洪对课题研究过程和成果质量提出了具体要求，希望该项目能够扎实开展，深入推进，按计划高质量完成阶段性成果，最终能够为中国声乐艺术的发展起到推动作用，为增强我国文化自信做出贡献。

《中国声乐艺术研究》项目首席专家王士魁教授代表课题组从研究的定位、思路，研究的难点和重点，以及人员团队等四个方面汇报了项目总体情况。该课题将系统总结中国声乐艺术的成就、经验与发展态势，梳理蕴含中国文化特质与价值取向的中国声乐学派理论话语体系，为中国声乐的未来发展战略与中国声乐学派的建设探寻道路。

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