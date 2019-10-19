黑芝麻胡同小学上了一堂特殊的队课 

高年级少先队员为新队员佩戴红领巾

人民网讯 10月18日，黑芝麻胡同小学优质教育资源带近2000名师生来到中华民族园，开展主题为“致敬红领巾，追梦新时代——纪念新中国成立及少先队建队70周年、学校创造教育十三周年”实践活动。

据悉，本次活动以庆祝新中国成立70周年及少先队建队70周年为契机，在学校开展创造教育十三周年的纪念日当日，吸收363名二年级同学加入少先队组织，举行入队仪式。另外，还邀请到了学校的友好校——北京市通州区民族小学六1中队的45名少先队员和部分教师代表一起参与。

新队员在队旗前用队礼表达敬意

当天，全校师生还上了一节特殊的队课。据了解，该校部分师生承担了今年国庆70周年展演任务。“一滴汗水摔八瓣，不忘初心勇前行。”教师韩啸作为群众游行方阵的参演人员，为全校师生讲述了自己参与训练的感受；李泽彤、李泽苒两位同学参加了国庆70周年联欢晚会的表演，“我骄傲，我们是中国人！”她们发自肺腑地说道。

据悉，该校校长吴健作为国庆70周年观礼嘉宾，将自己的观礼感受创作成一首诗，现场分享给同学们：“山河锦绣，盛世荣光。军威雄列，旗帜飘扬……”鼓励同学们继承和发扬革命先辈的光荣传统，勇于实践、大胆创新，为伟大的中国梦贡献自己的力量。（图片由黑芝麻胡同小学优质教育资源带提供）

(责编：李依环、岳弘彬)