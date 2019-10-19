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“穆桂英”再挂帅 为2019校园戏曲节鸣锣开场

2019年10月19日22:34  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 10月18日晚，著名京剧表演艺术家、上海戏剧学院戏曲学院院长李佩泓、著名麒派名家陈少云，携上海戏曲学院的师生与清华大学学生艺术团合作，在清华大学新清华学堂联合演出戏曲进校园定制剧目、新编程派京剧《穆桂英挂帅》，为2019校园戏曲节鸣锣开场。

京剧《穆桂英挂帅》是梅兰芳先生从豫剧移植而来，杨家将的故事流传近千年，穆桂英年过半百捧帅印再领兵的事迹感动了无数中华儿女，几十年来长演不衰。有关负责人介绍，此次演出有两大亮点：一是剧目本身的传承与创新，在剧本内容、结构方面与原有唱词和对白进行了调整与增补，此外，对音乐、唱腔进行了重新创作与配器包装等；二是跨校合作，演出当晚，学生艺术团交响乐队、合唱队近200人与京剧专业演员同台演出。

据悉，2019校园戏曲节将于10月至12月举办，由清华大学承办，是北京市教委“戏曲进校园系列活动”的重要板块。本届校园戏曲节包含高水平演出、名家讲座、表演工作坊、学术研讨会等内容，特设“纪念评剧诞辰110周年系列活动”、“ 国粹芳华—京剧展演季”、“幽兰雅韵—昆曲展演季”以及涵盖越剧、沪剧、粤剧、评弹、河南稀有剧种的“地方戏曲剧种展演”等板块，旨在多层次、多方位的展现不同审美风格的戏曲文化。

(责编：李依环、岳弘彬)
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