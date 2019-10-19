中央财经大学举行建校70周年校长论坛（张楠/摄）

人民网北京10月19日电（李依环、唐佳）18日下午，中央财经大学举办建校70周年校长论坛。据介绍，本次论坛是校庆系列学术活动之一，以“社会变革中大学的责任与担当”为主题，来自北京师范大学、厦门大学、澳大利亚维多利亚大学等30余所大学校长和国内外200余名专家、学者围绕主题展开讨论。

“高等教育是科技的第一生产力，是人才的第一资源，是创新第一驱动力的重要结合点，也是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。”中央财经大学党委书记何秀超表示，目前，高等教育即将迈入50%的普及化阶段，在我国的改革发展中扮演越来越重要的角色。高等教育在取得骄人成绩的同时，也面临着竞争加剧，生源减少，就业压力增大，信息技术冲击等诸多挑战，希望本次论坛能为高等教育发展贡献智慧。

中央财经大学校长王瑶琪认为，当前形势下，大学应从“象牙塔”转变为“发动机”，从积累、传承转向启发、创新。在人才培养方面，大学要重视培育学生的思考能力、创新能力，重视对人的塑造，使学生具备健全的人格、持续的成长、坚定的信念和担当的勇气。

论坛上，北京师范大学校长董奇以《积极推动社会公益事业：新时代大学的责任与担当》为题作主旨演讲。他谈到，公益事业是崇高而伟大的社会事业，大学做好公益事业，对实现经济社会协调发展，实现我国治理体系和治理能力的现代化，推进世界和平发展，构建人类命运共同体等具有重大意义。

西南财经大学校长卓志表示，要从“三个面向”把握高等财经教育的发展新趋势，即面向世界，明确中国高等财经教育的发展座标；面向未来，顺应创新发展对高等教育的多样化需求；面向时代，强化经济发展与财经教育的互动联系。高等财经教育要“答好三问”，即时代之问、人民之问和历史之问。

厦门大学原副校长邬大光在题为《努力探索高等教育的中国经验》的发言中指出，目前我国高等教育研究形成的经验大多属于阶段性经验、基于具体问题的经验、基础大体化的经验等，仍需要中国学者进一步探索、总结，构建“本土化”的高等教育理论体系。

本次论坛上，澳大利亚维多利亚大学校长彼得·道金斯、美国新泽西州立罗格斯大学副校长埃里克·加芬克尔、英国伯明翰大学助理校长乔恩·弗兰普顿进行了探讨与分享。在分论坛环节，20余位中外专家、学者分别以“人工智能时代的高等教育变革”、“高等教育国际化背景下的哲学社会科学：新机遇、新挑战”和“‘双一流’建设背景下创新创业教育与专业教育融合路径探索”为主题作了学术报告。

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