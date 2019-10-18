北林大成立黄河流域生态保护和高质量发展研究院

人民网北京10月18日电（孙竞）北京林业大学黄河流域生态保护和高质量发展研究院今天揭牌成立。国家林业和草原局副局长彭有冬和中国工程院院士、北林大教授沈国舫、北林大党委书记王洪元、北林大校长安黎哲共同为研究院揭牌。研究院由王洪元任理事长，安黎哲任院长。

据介绍，研究院将坚持生态优先绿色发展和山水林田湖草综合治理的理念，依托北林大林学和风景园林学两个一流学科，生态修复工程学和城乡人居生态环境学两个高精尖学科，服务黄河流域生态保护和治理。

研究院成立后，北林大将在黄河生态系统、黄河流域高质量发展、智慧黄河、黄河生态修复治理、黄河流域景观规划、黄河水资源保护与利用、黄河文化和生态文明、黄河流域生态保护和高质量发展领军人才培养等八大领域开展专项研究和规划编制工作。学校将充分发挥黄河治理所需学科全的优势，通过林学、草学、生态学、生物学等学科的深度交叉融合，进一步提升三江源、祁连山、甘南黄河上游等水源涵养区水源涵养能力；发挥水土保持与荒漠化防治、环境科学与工程、地理学、农业工程等学科优势，抓好水土保持和污染治理；发挥保护区学、野生动植物保护与利用、湿地生态学、森林生物学等特色研究作用，做好黄河下游三角洲湿地生态系统的保护，提高生物多样性，创造更多生态产品。

长期以来，北林大坚守“把精彩论文写在大地上”的优良传统和“誓让黄河流碧水赤地变青山”的庄严承诺，从建校伊始，就积极投身黄河治理事业。截至目前，围绕区域生态功能评估、高寒湿地生态系统保护、黄土高原水土流失防治、风沙区生态治理、防护林体系构建、滨海湿地保护与盐碱地治理等领域，依托山西吉县森林生态系统国家野外科学观测研究站、宁夏盐池荒漠生态系统定位观测站等科技平台，开展国家重点研发（科技支撑）计划、国家自然基金、林业公益性行业专项等各级科技项目1100项，以第一完成单位荣获国家科技奖18项、省部级科技奖39项，研究提出的“适地适树”、“径流林业”等科学概念及技术方法在科学与技术领域影响深远。同时，北林大与黄河流经的9个省份均有合作，合作单位达近百家，为黄河流域生态保护与治理、区域经济发展与精准脱贫提供了有力支撑。

王洪元在成立仪式上表示，北林大将紧紧抓住这个难得的历史机遇，将举全校之力，协同各方力量，全方位开展黄河流域生态保护和高质量发展的研究，为国家顶层设计提供科学研究和数据基础，提供科学技术应用和治理支撑，提供科学评价、综合评估标准指标体系支持，提供保护、治理和发展领军人才持续供给。

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