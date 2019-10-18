于世洁：大学是推动在线教育发展的主体力量

人民网北京10月18日电（孙竞）“人工智能时代，虚拟现实、增强现实技术，以及大数据、云计算、移动互联应用都将会越来越好地融入到我们的教育过程中。教育模式也将不断地创新，实现以学生为中心的教学。”在2019中国国际远程与继续教育大会上，教育部教学信息化与教学方法创新指导委员会委员、北京信息科技大学副校长于世洁表示。

中国慕课建设自2013年起步，经过6年的快速发展，12000余门慕课上线，2亿多人次学习，当前的数量和应用规模居世界第一。于世洁指出，以慕课为代表的在线教育发展过程中，大学一直是积极的主体力量。清华大学、复旦大学、上海交通大学等高校都出台了一系列鼓励和支持政策，大学积极主动地投入，使在线教育事业发展迅猛。

于世洁认为，在面对面教学中，知识的更新速度、享受速度远远达不到现在产业发展的学习需求。因此，随着产业发展需求的迅猛增加，以及年轻学生越来越熟悉和善于利用互联网学习知识、获取知识，为在线教育的兴起奠定了基础。

“传统的课堂是以教师为中心，对学生的评价是终结性的，很难获得实时的教学反馈。例如，老师们最苦恼的是教了一学期的书，期末考试学生没有掌握，但没有机会再教了，因为很难在期末考试完之后再把学生召集起来讲。”于世洁说，“在信息时代，我们利用在线的一些资源，线下线上结合起来，课前课后课中串起来，随时知晓学生的反馈，更有针对性地开展教学，更好地实现师生互动，提升学生的创新能力。”

继续教育著名专家、全国高校现代远程教育协作组秘书长、清华大学教授严继昌表示，《中国教育现代化2035》勾勒出中国当前和今后一段时期的教育现代化蓝图，为远程与继续教育带来前所未有的发展机遇。一方面，信息化时代领跑的最佳方式是终身学习，远程与继续教育正是实现个人提升的最佳途径，对远程与继续教育的需求日益增长，将促进教育质量的提升和相关制度的日趋完善。另一方面，人工智能辅助教育也将为远程与继续教育教学成果、教学范围、传播效率、教学质量带来更多的帮助。

北京交通大学教授王元丰提出，人工智能既有技术属性，又有社会属性。人工智能时代，大学不仅仅需要教技术、教知识，还要考虑到人工智能对伦理的挑战。他说，教育不是灌输，而是需要点然火烜，培养学生积极地面对未来，有意识地把握未来。

据悉，本次大会以“中国教育现代化2035与人工智能时代教育变革”为主题，来自普通高校、部队院校、高校网络教育学院、高校继续教育学院/成人教育学院、高校网院校外学习中心、成人高校函授站、高职中职、企业大学、开放大学、电大、教育企业、行业协会、专业媒体等1600余位嘉宾和代表相聚北京，分享新技术下远程与继续教育发展新成果和经验、探讨发展新思路、共话人工智能时代教育变革。

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