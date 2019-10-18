调查显示：81%的学习者青睐“自助式教育”

人民网北京10月18日电 （记者 郝孟佳）《全球学习者调查报告》（以下简称《报告》）中国发布会16日在京举办。数据显示，全球81%受访者认为随着年龄的增长，学习越来越“自助” 。当进行转岗培训时，美国42%受访者、中国和印度50%的受访者会使用互联网资源进行自学。

《报告》表明，身为传统教育产物的人们正在混搭更有效，更经济的方式来提升技能以适应新经济发展的需求。全球81%的人认为随着年龄的增长，自助学习的主动性也会提高；美国，澳大利亚和南非对此最为认同。当他们进行转岗培训时，美国42％的学习者、中国和印度50％的学习者会使用互联网资源自学。当被问及他们更喜欢哪种学习方法提升技能时，中国、美国、澳大利亚和欧洲约80％的学习者称使用了专业短期课程或在线学习工具。

“学习者对教育的看法已超越了传统学习观念，这意味着教育机构拥有大量的机会为市场提供创新资源以满足新经济发展的需要。 ”《报告》指出，全球范围内，有67%的 受访者认为，在未来十年还会有更多的中小学生利用在线课程学习，而76%的人认为大学生更需要在线学习课程。

在学习内容的选择上，英语、编程受到青睐。中国近三成受访者认为，继英语之后，编程将成为对未来工作有帮助的第二语言。能力培养方面，全球范围内，有78％的受访者表示，需要培养批判性思维、解决问题和创造力等软技能，而85％的美国人和91％的中国人认为，大学需要更加专注于传授这些技能，为学生进入人才市场做准备。

据悉，全球学习者调查由培生教育集团发起，共有来自19个国家、超过11000名年龄在16-70岁之间的民众参与了此次调查。

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