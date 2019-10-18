人民网>>教育>>滚动新闻

付费自习室悄然成为热门创业项目 有的座甚至要预约

2019年10月18日09:13  来源：工人日报
 
原标题：付费自习室悄然成为热门创业项目 有的座甚至要预约

　　付费自习室悄然成为热门创业项目

　　有学者认为，要满足年轻人的自习需求，还需加大公共资源的开放力度

　　“花一杯咖啡的钱，就可以坐上半天”“相比跑图书馆没位置、咖啡厅有点闹，这自习室太适合备考一族了……”近期，深圳多家付费自习室走红，成为许多备考者的“充电圣地”，也悄然成为一项热门创业项目。不少市民反映，花几十元钱换来几小时安静、舒适的学习环境太划算了。记者了解到，8月以来，深圳已有10多家付费自习室陆续在各区开业，需求旺盛，有的自习室甚至要提前预约座位。

　　10月15日晚上7点多，在位于深圳福田区上梅林的“有间自修室”，10多位年轻人在一个个编有座位号的卡座上埋头学习。记者留意到，该自习室分为自习区、公共区两个区域，其中自习区设有52个座位。

　　“有间自修室”是由3名海归创业者创办。谈起创业初衷，合伙人之一苏家辉介绍，今年初，他到深圳市图书馆复习基金从业资格证考试，发现根本找不到座位。“深圳年轻人多，准备各种职业证书考试的人也特别多，对专业自习室的需求应该比较大。”

　　4月，就付费图书馆做了市场调研后，苏家辉和另外两位合伙人决定一起把这个项目做起来。今年9月，“有间自修室”开业时，他们发现，深圳付费自习室已从去年仅有1家增长至10多家了。

　　10月16日8点30分，即使是工作日，9点开门的福田区图书馆外，已早早排起了长队。“深圳各图书馆人特别多，一大早去排队也不一定能抢到座位。而咖啡厅又太吵，没有学习氛围。”正在自习室公共区吃晚饭的王小姐告诉《工人日报》记者，自从今年7月从网上了解到有付费自习室后，她就常到各自习室学习，准备学位英语考试。

　　据她介绍，“有间自修室”开业不久，她第一次过来。以前常去一家叫“时时早自习室”的“老店”，但那边去的人很多，至少要提前两天预约才有座位。

　　王小姐口中所说的“时时早自习室”去年底开业，是深圳首家付费自习室。记者10月16日打开该店座位预约系统，发现17日石厦分店38个座位几乎都被约满了，只剩下两个座位分别是8:00~10:00、8：00~13:00有空位。

　　据了解，目前深圳付费自习室平均9元／小时，用户可根据需求购买包时卡、周卡、月卡、季卡等，营业时间较灵活，且免费提供茶水、零食等。

　　“花钱上自习”已不是新鲜事。记者了解到，除了深圳，上海、合肥、青岛等地也有了付费自习室。

　　对此，教育学者熊丙奇认为，社会对付费自习室是有一定需求的，因为其能提供相应的服务。然而，从完善社会服务角度看，要满足年轻人、求学者的自习需求，还需要加大公共资源的开放力度。（刘友婷）

(责编：郝孟佳、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved