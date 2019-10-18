原标题：付费自习室悄然成为热门创业项目 有的座甚至要预约

付费自习室悄然成为热门创业项目

有学者认为，要满足年轻人的自习需求，还需加大公共资源的开放力度

“花一杯咖啡的钱，就可以坐上半天”“相比跑图书馆没位置、咖啡厅有点闹，这自习室太适合备考一族了……”近期，深圳多家付费自习室走红，成为许多备考者的“充电圣地”，也悄然成为一项热门创业项目。不少市民反映，花几十元钱换来几小时安静、舒适的学习环境太划算了。记者了解到，8月以来，深圳已有10多家付费自习室陆续在各区开业，需求旺盛，有的自习室甚至要提前预约座位。

10月15日晚上7点多，在位于深圳福田区上梅林的“有间自修室”，10多位年轻人在一个个编有座位号的卡座上埋头学习。记者留意到，该自习室分为自习区、公共区两个区域，其中自习区设有52个座位。

“有间自修室”是由3名海归创业者创办。谈起创业初衷，合伙人之一苏家辉介绍，今年初，他到深圳市图书馆复习基金从业资格证考试，发现根本找不到座位。“深圳年轻人多，准备各种职业证书考试的人也特别多，对专业自习室的需求应该比较大。”

4月，就付费图书馆做了市场调研后，苏家辉和另外两位合伙人决定一起把这个项目做起来。今年9月，“有间自修室”开业时，他们发现，深圳付费自习室已从去年仅有1家增长至10多家了。

10月16日8点30分，即使是工作日，9点开门的福田区图书馆外，已早早排起了长队。“深圳各图书馆人特别多，一大早去排队也不一定能抢到座位。而咖啡厅又太吵，没有学习氛围。”正在自习室公共区吃晚饭的王小姐告诉《工人日报》记者，自从今年7月从网上了解到有付费自习室后，她就常到各自习室学习，准备学位英语考试。

据她介绍，“有间自修室”开业不久，她第一次过来。以前常去一家叫“时时早自习室”的“老店”，但那边去的人很多，至少要提前两天预约才有座位。

王小姐口中所说的“时时早自习室”去年底开业，是深圳首家付费自习室。记者10月16日打开该店座位预约系统，发现17日石厦分店38个座位几乎都被约满了，只剩下两个座位分别是8:00~10:00、8：00~13:00有空位。

据了解，目前深圳付费自习室平均9元／小时，用户可根据需求购买包时卡、周卡、月卡、季卡等，营业时间较灵活，且免费提供茶水、零食等。

“花钱上自习”已不是新鲜事。记者了解到，除了深圳，上海、合肥、青岛等地也有了付费自习室。

对此，教育学者熊丙奇认为，社会对付费自习室是有一定需求的，因为其能提供相应的服务。然而，从完善社会服务角度看，要满足年轻人、求学者的自习需求，还需要加大公共资源的开放力度。（刘友婷）

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