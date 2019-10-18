原标题：应对准研究生“爽约”，加码惩罚不是最优解

最近，湖南大学研究生院的一则公示显示，今年该校有69名新生因各种原因逾期未报到。学生放高校鸽子并不稀奇，不过湖南大学这一次爽约的学生有些多，便引起了社会关注，有些人提出应采取措施对学生的行为进行约束，比如将“录而不读”者纳入失信名单。不过，想要解决“录而不读”带来的教育资源浪费问题，对个人选择进行加码惩罚并不是最优选项。

其实，有人“录而不读”，对高校来讲，并非伤筋动骨的大事。但对学生来讲，每一次选择关乎的是其人生前行的方向。

“录而不读”的原因有很多，但最常见的原因，无非是有了更好、更合适的选择。如果在开学之前，考生已经找到了心仪的工作，倒也不必来这么一趟曲线救国。说白了，对一些考研的大学生来说，读研并非是唯一目标，它只不过是众多选项中的一个，甚至只是一个备选项。

当然，“录而不读”确实会带来问题。每所高校的研究生名额几乎是固定的，过了当年的招生季，就很难进行补录，学校的研究生指标就会被白白浪费，老师当年的研究生名额就可能出现空缺。值得注意的是，那些当年考试时以微弱劣势不幸落榜的考生，本可以获得这次读研的机会。

不过，这一问题无需用对学生进行惩戒的方法来解决。毕竟，录取通知书并不意味着“必须来读”，而是“欢迎来读”。更温和也更加合理的方式，是加强学生和高校的双向沟通，允许学生在一定期限内放弃就读资格。是的，要让学生可以反悔，也要让高校能够补录。

读和不读，本来就不是一锤子买卖。高校和学生都是在进行双向选择。应该给予高校一定自由裁量权，让高校可以建立起更为灵活的补录机制。在拟录取后，与学生进行充分沟通，给予学生时间做出“来”或者“不来”的最终决定。一旦学生选择放弃，学校立刻启动补录程序，将“录而不读”的影响尽可能减小。当然，如果在再三确认之后，学生依然爽约，可以考虑对其采取一定限制措施。

不用急着在现行制度下，就喊着要制定法律，要在“录而不读”学生的个人诚信记录上添上一笔。只要制度设计得当，“录而不读”并不会产生社会危害，也伤不到学校或者公众的利益。找工作可以拿了offer不去，谈恋爱也可以“走着走着就散了”，那考试上学这件事，也该给学生留足“反悔”的空间。对这些“毁约”，该宽容些，对惩罚的冲动，要克制些。在不影响教学秩序的前提下，高校和社会，还是应该尽可能尊重学生的自主选择。

(责编：郝孟佳、何淼)