原标题：美国芝加哥公立学校教师罢工 约36万学生受影响

芝加哥教师工会(CPS)于17日召集公立学校教师罢工，并在市内举行游行集会活动。芝加哥市约36万学生受到影响。

据《今日美国》网站消息，由于无法与芝加哥市政府达成协议，当日，该市教师工会同公园管理局工会、该市公立学校非教职员工工会一起进行联合大罢工。约有25000名工会教师、2500名公园工人、7500名学校非教职员工参与其中。

该媒体报道称，芝加哥公立学校是全美规模最大的公立学区之一。今年6月，工会教师与市政府的雇佣合同到期，双方在就新的合同内容进行谈判时，相持不下。工会要求在未来三年内给教师涨薪15%，市政府方面则表示在未来五年内给教师涨薪16%。此外，工会还要求市政府提供更多资金，一方面缓解班级学生人数过多的局面，另一方面雇用更多非教职员工。经过数周的谈判，双方相持不下。

芝加哥市长莱特富特日前表示，按照市政府的提议，五年后教师的平均年薪将超过10万美元。这将是“全美最佳的教师薪资待遇”。工会的要求将使该地区每年额外支付25亿美元。

目前，芝加哥公立学校教师的平均年薪为7.9万美元。

芝加哥教师工会主席沙凯则表示，谈判进行得不顺利。学生父母应该为教师的“短期罢工”做准备。他说，并不知道罢工会持续多长时间。

据报道，2016年，芝加哥公立学校教师曾罢工1天，2012年罢工7天。

据《芝加哥论坛报》报道，市政府发表声明称，工会教师罢工期间，芝加哥公立学校仍对学生开放。公立学校的校长、非工会职员继续上岗，从而确保“学生们可以到学校活动”。校方持续向学生提供早餐、午餐。不过，所有课后活动被取消，也没有校车接送。

另据美国广播公司消息，罢工期间，公园、图书馆等组织可为公立学校学童提供活动场所。多家青少年活动机构则称，可提供儿童托管服务，服务价格在每天35至60美元不等。(完)

(责编：郝孟佳、何淼)