原标题：“人民教育家”于漪自选集《点亮生命灯火》出版

新华社北京10月18日电（记者史竞男）为深入学习“人民教育家”国家荣誉称号获得者于漪为新中国教育事业发展作出的突出贡献，学习于漪的教育思想、中学语文教学改革的理念和实践，于漪自选集《点亮生命灯火》日前已由商务印书馆出版。

于漪是上海市杨浦高级中学名誉校长，曾任全国语言学会理事、全国中学语文教学研究会副会长。她长期躬耕于中学语文教学事业，坚持教文育人，推动“人文性”写入全国《语文课程标准》。主张教育思想和教学实践同步创新，撰写数百万字教育著述，许多重要观点被教育部门采纳，为推动全国基础教育改革发展作出突出贡献。

于漪在90岁高龄亲自编订的自选集《点亮生命灯火》，从基础教育思想与理念、语文学科思想与理念、课堂教学实践与思考、教师自我修炼与发展等几方面，选入了不同时期有代表性的文章，集中展现了她从教60多年来探索教育规律、探求语文教学“教书育人”规律以及不断自我修为成长的历程。

18日，由商务印书馆等主办的于漪自选集《点亮生命灯火》出版座谈会在京举行。与会专家学者认为，于漪在60多年的教学中，致力于语文学科育人功能的探索，坚持“既教文，又教人”。该书为一线教师学习于漪教育思想提供了一本优秀读物，是反映和代表于漪教育思想、语文教育理念和实践的重要文集。

据介绍，《点亮生命灯火》是商务印书馆策划的“语文名家自选集”丛书的第一本，今后还将陆续推出其他语文名家和名师的自选集。

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