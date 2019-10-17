全国第六个扶贫日 书写助力脱贫攻坚的“高校样本”

人民网北京10月17日电（李依环、唐佳）今天是我国第六个扶贫日，也是第27个国际消除贫困日。当前我国脱贫攻坚战已进入决胜的关键阶段，作为汇聚了大量人才和科技资源的智力高地，全国高校有机联结田园和校园，变“输血”为“造血”，已成为助力脱贫攻坚的“生力军”，在祖国大地书写精准扶贫的“高校样本”。

教育部最新数据显示，全国75所教育部直属高校目前已全部投入扶贫工作。2018年，首批44所综合类和理工科为主的直属高校共投入帮扶资金1.38亿元，引进帮扶资金13.18亿元，培训基层干部2.34万人，培训技术人员3.73万人，购买农产品1.23亿元，帮助销售农产品3.27亿元。至此，定点扶贫的44个国家扶贫开发重点县，已有20个县实现脱贫摘帽。

教育扶贫：定点帮扶补短板

大连理工大学研究生支教团给云南省龙陵县核桃坪村小学的孩子们上手工实践课

培训授课党政干部、举办“中阳大讲堂”、组织“空天文化冬令营”……山西省中阳县是北京航空航天大学的定点扶贫县。近年来，北航以“教育+帮扶”为抓手，全方位加强两地教育交流和科研互动。同时，该校组织研究生支教团深入中阳城乡，开展支部共建、社会实践和志愿服务等活动。2018年，中阳县退出贫困县序列，成为山西省首批脱贫摘帽的3个国家扶贫开发工作重点县之一。

近年来，大连理工大学支教团秉承“精准帮扶、长期帮扶、目标帮扶”的理念，根据支教老师、当地孩子的特点和需求，在云南省保山市核桃坪村试点“教育扶苗行动”，在未来也将持续为乡村孩子提供生活、学习、思想上的全方位帮扶。

自2012年以来，广西大学研究生支教团在广西富川瑶族自治县、宁明、那坡广泛开展教育扶贫和民族文化普及推广活动，立足于“八桂大地”，该校研支团家访百余次，行万里路，踏遍15个乡镇近30个村部，直接或间接帮助留守儿童4000余名，成功劝返辍学学生5名，积极为当地脱贫摘帽工作贡献青春力量。

健康扶贫：提升医疗水平惠民生

西南医科大学博士·专家服务团

复旦大学在云南省永平县，通过支援设备、医疗队派驻、专家带教、岗位培训、会诊义诊、远程医疗等建设“立体”健康扶贫体系，选派7批36人次医疗队常驻永平，建立5个专家工作站，激活县、乡、村三级医疗卫生服务能级，形成可复制推广的工作模式。

在定点帮扶实践中，上海交通大学设立“心”“行”“梦”“恒”四个专项帮扶基金，围绕教育、医疗和产业等方面，开展多个项目。结合高原地区儿童先心病多发的实际情况，“心”基金在云南洱源地区开展“先天性心脏病患儿筛查和救治”等爱心帮扶活动；同时依托学校附属医院医疗资源，开办医疗人才专题培训、执业医师培训等，帮助解决洱源地区医疗人才缺失等问题。

西南医科大学立足自身医学专业优势，深入开展医疗帮扶。为提升帮扶地区的医疗技术水平，学校多次选派儿科、麻醉、骨科、妇产科、中医等专家到地方医院等开展科室建设指导和医疗专题讲座；每年暑期组织博士·专家服务团赴四川凉山昭觉开展学术讲座、教学查房、大型义诊等医疗活动；先后免费接收3名昭觉县医生参加进修,并向当地卫生院捐赠15万元用于购买医疗设备。

科技扶贫：创新驱动拔穷根

贵州大学驻村工作队深入田间指导农事

贵州省长顺县曾被列为国家级贫困县。近年来，北京邮电大学组建科技扶贫团队，开展实地调研70人次，接入全县82个村1468个组的8万农户，为年均3000万农产品提供产销对接服务；打造智慧旅游导览系统，不断提升山区旅游智慧化水平，多项技术成果获专利授权；合力建设“智慧长顺”项目等，在智慧交通、综合治税等方面取得重要进展。

北京林业大学对口定点扶贫大兴安岭南麓山区内蒙古科尔沁右翼前旗。多年来学校组织校内外专家、专家赴当地开展科技咨询、智力帮扶、志愿服务超160人次；通过各种形式培训干部、技术人员、群众等数千人次；设立科技帮扶项目20余项，通过各种渠道帮助销售科右前旗农产品超过800万元，有效提升了扶贫成效。

贵州大学聚焦全省12个特色优势产业，聚力打好科技扶贫和校农结合组合拳，推进“博士村长”计划，在全省建立示范基地70余个，培训农民及技术人员5万余人次，辐射带动10万余农户脱贫致富，累计新增农业产值近71亿元，辐射贵州省14个深度贫困县和20个极贫乡（镇）。

社会扶贫：发展经济催生内生力

厦门大学援建宁夏隆德县“康业扶贫产业园”

厦门大学援建宁夏隆德县“康业扶贫产业园”（由校友企业投资5亿元建设，产业园规划占地1000亩），为入园企业提供科技咨询、技术攻关等支持，引进校友企业入驻该园，建立“校企共建宁夏马铃薯食品研发示范基地”，实现产品升级，带动贫困劳动力就业。

湖南大学组建“花瑶花”文创设计团队，先后设计出文创产品200余款，搭建并完善了“乡home”电商销售平台，从“为传统而设计”出发，经由“为产业而设计”，到如今形成“为幸福感而设计”的理念，形成了一套完整的文创扶贫体系。

兰州大学通过选派优秀干部驻村帮扶、进村入户面对面指导、协调资金实施帮扶项目、实施消费扶贫定向采购等，多角度精准帮扶甘肃省平凉市崆峒区、定西市渭源县秦祁乡、定西市安定区、庆阳市环县车道镇和云南省红河州石屏县，改善了帮扶贫困村穷困面貌。帮扶的石屏县和崆峒区已退出贫困县序列。

(责编：李依环、曹昆)