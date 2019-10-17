40余所中外大学校长齐聚南开 纵论世界一流大学建设

人民网天津10月17日电 作为纪念南开大学建校100周年的重要活动之一，世界大学校长论坛16日在南开大学举行。来自牛津大学、莱斯大学、格拉斯哥大学、伯明翰大学、阿尔伯塔大学、北海道大学、印第安纳大学、安地斯大学、弗林德斯大学、香港城市大学、澳门科技大学、台湾中国文化大学、北京大学、兰州大学、厦门大学、吉林大学等海内外44所知名大学的校领导及多个世界著名科研机构负责人、各国专家学者120余人齐聚一堂，共议世界一流大学的使命与能力建设。

正值南开大学建校100周年，南开大学校长曹雪涛在致辞中表示，站在百年新起点上，学校正在总结梳理、重新定位，全力推进“双一流”建设，“南开大学将以更加开放包容的姿态，踏上新征程。我们希望与世界各地的大学和机构加强友好关系。我们很高兴与大家一道，为世界的繁荣和人类的福祉作出更大的贡献。”

北京大学校长郝平

北京大学校长郝平在论坛上说，当前社会发展对创新的速度、质量和未来人才的素质提出了更高的要求，大学在科技创新、人才培养等各项事业中的角色也发生了新的变化，开放融合越来越成为高等教育发展的趋势。在这样的时代背景下建设世界一流大学，高校应培养更多综合素质突出、又在特定方向钻研精深的复合型、创新型人才，立足前沿科技领域和国家战略需求，促进基础研究和学科交叉，实现重大科技创新，弘扬人文精神，加强传统文化研究，为人类社会共同面临的问题提出中国方案。

会上，曹雪涛与泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂（Phil Baty）、格拉斯哥大学校长安顿·马斯凯特里（Anton Muscatelli）、莱斯大学校长李达伟（David W. Leebron）等共同带来主旨演讲。

南开大学校长曹雪涛

曹雪涛说，大学肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的重要使命，随着技术创新和全球化的不断深化，给高等教育带来了新的挑战，大学尤其是世界一流大学必须不断探索如何在应对挑战的同时抓住机遇，以确保自己能够适应快速发展的社会。一百年来，南开大学与中国的发展息息相关，同时重视与世界各国的交流与合作，希望与会学者能在本次论坛充分交流、深入探讨、分享经验，共同为推进世界一流大学建设贡献力量。

泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂（Phil Baty）

菲尔·巴蒂（Phil Baty）的主旨演讲中结合泰晤士高等教育最新发布的报告，从数据角度解析世界一流大学的使命和能力建设，同时解读了过去70年来中国大学和高等教育体系取得的进步。他说，重视应用科学、恢复高考和对外开放等特征成为近几十年来中国高等教育发展的关键要素。巴蒂结合报告对中国未来高等教育的发展以及面临挑战表达了关注，“中国的顶尖大学现在表现足以与美国和欧洲最优秀的大学相媲美，如果继续保持过去几十年的势头，我们预测未来将看到越来越多的中国大学提升自己的世界排名。”

格拉斯哥大学校长安顿·马斯凯特里（Anton Muscatelli）

安顿·马斯凯特里（Anton Muscatelli）在主旨报告中强调，希望毕业生成为世界的改变者。许多格大毕业生通过他们的发明和研究改变了世界，他们所接受的教育会告诉他们有责任使社会变得更好。因此，人的培养仍是格大最重要的使命。

莱斯大学校长李达伟（David W. Leebron）

李达伟（David W. Leebron）介绍了当今时代社会赋予大学的变化——“无边界”。一方面，高等教育延伸到校园外，科学技术使网络教育得到普及的同时也使终身教育成为可能，教学方式不再传统，学生也不再仅指普通大学生；另一方面，高等教育跨越了地理边界，高等教育发展具有国际化特点。互联网、朋友圈、合作伙伴、海外分支、本地社会，学校建设与发展的层次更为立体复杂。他认为，杰出的大学要有影响世界的能力，世界一流大学要具有世界眼光。一流大学之所以区别于其它，主要在于拥有为人类社会及福祉奉献力量的使命感，对真知孜孜以求，在竞争合作中谋进步，发展眼光长远，学科布局合理，投资未来人才。

当天还举办了三场分论坛，与会校长与学者们分别围绕“世界一流大学的标准是什么？”“世界一流大学的使命是什么？”“如何提高建设世界一流大学的能力？”三个主题，展开深入讨论。

本次论坛在全球化、现代化的广阔视野下，对世界一流大学的使命与能力建设进行一次开创性的探讨，并聚焦当今世界大学共同面临的挑战展开前沿学术交流，共同探求实现高等教育卓越教学和提高创新能力的途径。（孙竞 实习生张楠）

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