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第六届中俄交通大学校长论坛开幕 推动交通领域人才培养

2019年10月17日18:04  来源：人民网-教育频道
 

第六届中俄交通大学校长论坛开幕式现场（陈思阳/摄）

人民网北京10月17日电（郝孟佳、王婧宁）今天，“第六届中俄交通大学校长论坛”在北京人民大会堂开幕。中国人民对外友好协会副会长户思社说：“中俄高校互学互鉴，不仅推动了中俄两国高校在交通领域的交流与合作，还为中国企业走出去持续提供智力支持和人才保证。”

户思社表示，中俄高校的合作收获了许多令人瞩目的务实成果，涵盖了教育、交通、科研、知识产权等多个领域，对提高两国高等教育的国际影响力和国际化水平，促进教育对外开放和交通运输业的发展发挥了重要作用。

关于如何加强中俄交通教育领域的合作，中国交通运输部安全总监总工程师李天碧建议，双方交通大学应发挥教育在行业转型升级的基础性和前沿性作用，通过共建研发中心、共选优质课程、联合培养学生等途径打造中俄交通运输合作的智力平台。

在谈到与中国高校开展的合作项目时，俄罗斯交通大学校长克里莫夫·亚历山大·阿列克谢耶维奇说，本地学生除了在俄罗斯交通大学学习外，还将于大学二、三年级前往中国学习汉语。此外，俄罗斯交通大学还将与中国高校合作，计划每年接收200名中国学生，这些学生毕业后有机会进入俄罗斯的中资企业工作。

中俄交通大学校长联盟中方主席李学伟指出，联盟促进了中俄交通领域的合作。第一，培养了许多兼具交通专业知识与中英俄外语能力的高素质人才。第二，促进了交通领域的协调发展，有利于完善海陆空战略布局。第三，为建立世界前沿的一流学科与课程提供了动力。李学伟说，未来，联盟将把中俄合作办学的机构与项目落到实处，推动“一带一路”沿线国家交通领域的人才培养和基础建设，同时促进交通领域世界一流学科的建立。

据了解，本届论坛由中国人民对外友好协会主办，北京联合大学、北京交通大学等承办，以“携手新时代，建设共同体”为主题。共有来自俄罗斯交通大学、北京交通大学等中俄交通类院校以及交通领域企业近300名领导、嘉宾、专家学者出席论坛。

(责编：实习生(王婧宁)、孙竞)
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