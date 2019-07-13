2019年世界戏剧研究联盟大会在上海开幕

人民网北京7月13日电 据上海戏剧学院官网消息，7月8日下午，2019年世界戏剧研究联盟大会在上海展览中心友谊会堂开幕。本届大会是世界戏剧研究联盟自成立以来第一次在中国举办的世界性戏剧研究盛会，也是在亚洲举办的第二次（前一次举办是在土耳其）。该大会被誉为戏剧研究领域的“奥林匹克”。本届大会总主题为“戏剧、表演与城市化”，由上海戏剧学院主办。开幕式由上海戏剧学院副院长杨扬主持。

上海市副市长陈群，上海市教卫工作党委副巡视员、上海市教委国际交流处处长杨伟人，世界戏剧研究联盟主席、纽约城市大学的吉恩·格雷厄姆琼斯（Jean Graham-Jones）女士及执委会全体成员，中央戏剧学院党委副书记、院长郝戎，上海戏剧学院党委书记谢巍，党委副书记、院长黄昌勇，党委副书记、纪委书记周银娥，副院长杨扬、刘庆，总会计师张佳春及来自英国、保加利亚、意大利、法国、德国、美国、澳大利亚等40多个国家和地区近600名中外学者出席了开幕式（其中外国专家学者近500人）。

开幕式上，副市长陈群代表上海市人民政府，对本次大会的召开表示热烈的祝贺，对远道而来的各位嘉宾，表示诚挚的欢迎。他强调，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。希望在未来五天里，大家能够畅所欲言、集思广益，为推动戏剧新一轮城市化实践贡献智慧和力量；也期待大会能够形成更多丰硕成果，促进全球戏剧乃至世界文明实现大繁荣和大发展。

上海戏剧学院党委书记谢巍代表主办方上海戏剧学院致辞，他强调，上海戏剧学院是中国艺术门类最为齐全、最具代表性的戏剧专业院校，同时也是一所国际化程度非常高的艺术院校，与世界上50多所院校和组织有合作关系，学校不仅参与了世界范围内所有重要的戏剧艺术节，还每年邀请世界各地的艺术团体和艺术家到上戏参与活动。此次“世界戏剧研究联盟”（IFTR）委托上海戏剧学院负责承办2019年年会就是一个最好的证明。上海是中国现代戏剧的发源地和活动中心，外来戏剧传入中国，有很多是经过上海完成的，而中国传统戏剧的现代转型也大都是通过上海完成的。他希望各位参会代表将不同文明和不同文化背景下产生的戏剧艺术和研究成果，带到上海来交流，体现出世界戏剧艺术相互学习、相互借鉴的历史潮流，共同承担着繁荣世界戏剧一伟大的事业。

世界戏剧研究联盟主席 Jean Graham-Jones做了主旨演讲。世界戏剧研究联盟副主席 Hanna Korsberg宣布2019 年学术新人奖和赫尔辛基奖获奖名单并为获奖者颁奖。今年两项大奖分别授予了都柏林三一学院 Cara Brophy-Browne和明治大学 Rina Tanaka。

上海戏剧学院院长黄昌勇作了题为《上海：演艺之都的现代之路》主旨演讲。他强调，自1843年上海开埠到1911年辛亥革命后进入民国时代，再至1949年中华人民共和国建立、1978年中国改革开放，直至当下，一百七十余年，上海演剧历史的演变过程，不仅凝缩了中国演剧艺术走向现代之路，而且典型地代表了中国城市空间和都市文化的发展历程。尤其近年来，上海城市发展关键是抓住了2010年上海世博会的重大机遇，世博会后文化设施的规划重点向浦东转移，建设力度前所未有。上海世博会标志着上海文化建设上进入了一个自觉时代。上海城市发展空间演变得到一个质的突变，一是上世纪90年代初浦东开发的文化向度，二是从文化空间生产上看，上海开始了浦西浦东并重的历史新篇章。2017年上海又加大政策调节力度，推出《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（简称文创50条），提出上海建设全球影视创制中心和亚洲演艺之都的主要目标。

最后，他强调，创办于1945年的上海戏剧学院与上海这座城市始终同呼吸共命运，城市戏剧人几乎都与这所学校有关。上海滋养了我们的学校，我们也积极参与这所城市的文化；上海戏剧学院将培养德艺双馨的艺术家为己任，同时我们也积极向社会奉献我们的作品，我们在每一个历史阶段都想人民奉献出精品力作。希望大家在上海，在这次大会上有更多的交流、讨论，合作，共享，包容，永远是戏剧和我们的共同追求 。

本次世界戏剧研究联盟大会于7月8至12日，会期5天。大会收到世界各地专家学者投寄论文稿件600多篇，最终参会的500多篇，其中境外的450多篇，境内60多篇。

本届大会总主题为“戏剧、表演与城市化”，分主题包括 “都市与戏剧的共生关系”，“传统、都市化和戏剧沟通”，“戏剧的社会统合功能”，“都市与剧场的演进”，“戏剧与都市空间”，“作为文化产业的戏剧制作”，“新媒体、新生活和新戏剧空间”，“艺术场馆的文化与经济”，“历史与当代的戏剧节”，“戏剧和文化政策”，“戏剧、表演及非物质文化遗产”， “戏剧、贸易和旅游”，“跨文化戏剧”，“戏剧美学”，“先锋戏剧”等多个议题。

本次会议围绕大会总主题将开展主旨演讲、专题讨论组、工作坊、演出等多种形式的学术交流。为全球学者搭建广泛交流、深入探讨的学术平台，对促进世界戏剧研究的进展，加强学术交流，引领世界戏剧潮流，增强中国人文学术话语和提升中国戏剧研究者在全球戏剧研究学术领域的影响具有重要意义。（文：立峰 图：佳奇）

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