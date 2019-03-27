全球4500名大学生体验樱花半马最美赛道

“我和我的祖国”快闪活动现场气氛热烈 胡九思/摄

3月24日上午，在绿树成荫、樱花烂漫的东湖绿道上，来自28省市、208所高校的4500名大学生和留学生代表，完成了2019武汉东湖绿道大学生樱花半程马拉松赛。

“我和我的祖国”快闪燃爆全场

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”24日清晨7时，在比赛现场，由华侨城小学的小学生、55个少数民族代表、武汉旅发投集团东湖绿道公司运营团队、中国地质大学（武汉）艺术与传媒学院大学生和中国地质大学（武汉）丝绸之路学院的留学生，组成的上百人快闪合唱燃爆全场。

整条赛道将东湖沿线美景融为一体，参赛选手在奔跑之余，可沿路领略东湖的春意盎然、湖光山色。选手们除了能穿越东湖樱花园，组委会还在赛后特设了荧光夜骑、赏夜樱等活动。

小学生奏响天籁之音加油助威华侨城小学的55名孩子，带上大号、小号、长号、萨克斯、黑管等乐器组成的管乐团，在马拉松赛道旁奏响天籁之音为选手加油。

“我们勤学苦练了半个月，希望用最动听的音乐，为来自世界各国的哥哥姐姐们加油！”华侨城小学五年级（1）班的黑管乐手俞荣轩说：“虽然我们的语言不同，但音乐无国界。让世界友人感受到我们的热情。”

在最美樱花赛道上获得好名次

来自江西警察学院的黄鸿获得了男子组第三名，他告诉记者，参赛选手一直你追我赶，疲惫的他被好几名选手追上。但是一跑进东湖樱花园，他顿时被眼前绽放的樱花美景所吸引住，压力瞬间舒缓。“樱花给了我勇气，我调整状态冲刺，拿到了我自己的最佳名次！”

在今年10月的军运会上，东湖将是马拉松、自行车、公开水域游泳、帆船赛的比赛场地。此次樱花半马由武汉东湖生态旅游风景区管理委员会、武汉旅游发展投资集团有限公司主办，精心安排了安保、急救、应急、志愿者服务等环节，将其作为军运会前的一次实操演练。（傅雪婴 程艳 宁秀梅）

(责编：闻佳琪(实习生)、孙竞)