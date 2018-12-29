创意棉花作品展览 以美育点亮校园生活

人民网北京12月29日电 昨日，清华附中一体化小学创意交流活动启动仪式暨清华附中永丰学校第二届棉创作品展览在北京举行。据悉，本次活动是清华附中一体化学校为“迎新年”专门给同学们准备的，学生们在不同领域专家带领下，以棉花为载体，进行了艺术的加工创作。
启动仪式上，清华附中校长王殿军表示，清华附中全面推进素质教育，努力在提升学生综合素质上做文章、下功夫，着力培养学生的综合能力和创新思维，德智体美劳“五育并举”。2019年，学校将为孩子们搭建更大的展出空间，引导学生与名师交流，与美术对话，崇德尚艺，乐于创造。（刘婧婷 郭凯奇）
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