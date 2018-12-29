童心看非遗 民俗文化迎新春

人民网北京12月29日电 今天，新源里第四小学与北京服装学院“高参小”项目庆元旦活动——“童心看非遗”在北京举行。

活动共设17个项目，宫灯制作、京绣贺卡、制扇技艺等项目让学生们乐在其中，唤起学生对传统文化的兴趣；民间文学、皮影戏、手工艺展等项目让学生们切身体验，增长学生们的知识；也有茶艺、糖人、京剧等项目，丰富学生们的见闻。学生们根据自己的兴趣穿梭于各个项目当中，感受传统文化的魅力。

活动中，学生参与手工实践、艺术鉴赏以及文化学习，了解中国传统非遗技艺，丰富非遗知识，在传统民俗文化中迎接新年。

新源里四小还开设了新年愿望专区，师生可以在镜头下说出对2019年的期许与祝福。（郝孟佳 郭凯奇）