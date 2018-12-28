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西工大校园迎大雪 学校成立“学生党员扫雪突击队”

来源：人民网-教育频道  2018年12月28日15:01

西北工业大学供图
西北工业大学供图
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人民网北京12月28日电 近日，西北工业大学长安校区迎来大雪，学生党组织发出了成立“学生党员扫雪突击队”倡议,在各级学生党组织的倡议和带动下，学生党员、入党积极分子、普通学生均积极加入到扫雪除冰的队伍中来,校园里迅速掀起了扫雪热潮，拉开了劳动育人的序幕。

学生处、后勤办公室、后勤产业集团为扫雪工作做了积极准备，召开了扫雪活动协调会，明确了各学院劳动责任区，对扫雪工作做了详细部署。学校给各学院制作了扫雪突击队旗帜，并将清扫积雪的工具、手套等配发到各学院，最大程度为各学院扫雪工作提供支持和保障。（孙竞 罗天林 王睿）

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 (责编：李依环、熊旭)

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