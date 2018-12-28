西工大校园迎大雪 学校成立“学生党员扫雪突击队”



西北工业大学供图

人民网北京12月28日电 近日，西北工业大学长安校区迎来大雪，学生党组织发出了成立“学生党员扫雪突击队”倡议,在各级学生党组织的倡议和带动下，学生党员、入党积极分子、普通学生均积极加入到扫雪除冰的队伍中来,校园里迅速掀起了扫雪热潮，拉开了劳动育人的序幕。

学生处、后勤办公室、后勤产业集团为扫雪工作做了积极准备，召开了扫雪活动协调会，明确了各学院劳动责任区，对扫雪工作做了详细部署。学校给各学院制作了扫雪突击队旗帜，并将清扫积雪的工具、手套等配发到各学院，最大程度为各学院扫雪工作提供支持和保障。（孙竞 罗天林 王睿）