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新年交响音乐会盛大上演 高雅艺术暖燃冬季校园

来源：人民网-教育频道  2018年12月24日17:19

杨安/摄
杨安/摄
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人民网北京12月24日电 2019中国石油大学（华东）新年交响音乐会昨晚在中国石油大学（华东）体育馆上演，中国石油大学胜华交响乐团、中国石油大学青年合唱团联袂献上了一场精彩纷呈的视听表演。短短一个半小时的音乐会，全场响起15次掌声。

音乐会上，国家一级指挥徐学敏担任指挥，中国石油大学胜华交响乐团和中国石油大学青年合唱团共同演出了管弦乐《我的祖国》、《列车波尔卡》、《匈牙利舞曲》第一号等中外名曲。伴随着交响大合唱《创造太阳》曲目，本次新年交响音乐会进入高潮。

“参加新年音乐会对我们来说是一种认可，见证了我们不断突破自我、追求卓越的过程，而且现场听到了自己唱出的优美歌声，感觉这些高强度的努力和付出都是值得的。” 中国石油大学（华东）音乐学学生任星宇说。为呈现这场音乐会，他和其他参演的师生已经连续进行了两个月的紧张排练。（李依环 罗天林 程晗）

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 (责编：刘婧婷、熊旭)

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