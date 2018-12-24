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中国儿童艺术团经典作品亮相梅兰芳大剧院

来源：人民网-教育频道  2018年12月24日15:09

中国儿童艺术团经典作品展演现场
中国儿童艺术团经典作品展演现场
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人民网北京12月24日电（记者 熊旭）近日，中国儿童艺术团经典作品展演暨百名优秀小学员表彰活动在北京梅兰芳大剧院举行。据悉，中国儿童艺术团一直希望打造具有中国特色，富有儿童情趣的各类原创艺术作品。

活动现场，中国儿童艺术团打击乐团开场表演了《龙腾虎跃》，主创人员表示希望以乐曲为媒介，展现出祖国大地的繁荣景象，也让学生感受到民族音乐的魅力。中国儿童艺术团马上要毕业的第一届小学员，则是用舞蹈诠释了《成长的故事》。舞台剧、电子琴四重奏、古筝演奏、钢琴重奏、拉丁舞等多种艺术表现形式，在主题为“星光璀璨”的活动现场一一亮相。

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 (责编：李依环、曹昆)

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