“老艺人”教“小巧匠”传统技艺 非遗文化薪火相传

人民网北京12月24日电 近日，中国儿童中心举办的“寻味——金猪迎春庙会”活动在北京举行。
清晨，孩子们来到了中国儿童中心多功能厅。他们猜灯谜、捏面人、做风筝、编火红的中国结、铸造第一枚人生印章。庙会还邀请了多位国家级、北京市级非物质文化遗产代表性传承人，“老”艺人在现场教孩子们学习传统技艺，与孩子们共同寻找年味儿。授印仪式上，授印人还将印章亲手送到小朋友们的手中。
主办方表示，希望在我国传统二十四节气的冬至这天,通过简短的庙会活动，弘扬中国传统文化，让孩子们感受传统文化的魅力，传承文化底蕴。（刘婧婷 郭凯奇）
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