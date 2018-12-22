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290万考研生今日入场 报名人数创历史新高

来源：人民网-教育频道  2018年12月22日11:43

中国传媒大学考点的考生准备入场。陈艺娴/摄
中国传媒大学考点的考生准备入场。陈艺娴/摄
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人民网北京12月22日电 今日，2019年全国硕士研究生招生考试初试开考，约290万人走进考场。继去年考研人数首次突破200万之后，今年考生猛增52万人，增幅达21.8%，创历史新高。考试为期两天，今日上午进行思想政治理论、管理类联考综合能力科目考试，下午进行外国语科目考试。明日将进行业务课科目考试。

今早8点，中国传媒大学考点门前已有一大批考生在候考。场外寒风扑面，候考队伍里的不少考生依旧埋头苦读，抓住最后时间温习资料。（李依环 陈艺娴）

 

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 (责编：刘婧婷、崔东)

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