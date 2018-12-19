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展青春风采 华南理工大学广州学院2018校园舞蹈大赛决赛举行

  2018年12月19日16:03

舞蹈大赛决赛现场
舞蹈大赛决赛现场
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近日，华南理工大学广州学院2018年校园文体艺术节闭幕式暨“舞韵耀风华，华广溢青春”校园舞蹈大赛决赛举行。

活动伊始，学生艺术团司仪队同学以《雪落在中国的土地上》朗诵出了对南京大屠杀逝者的缅怀、对和平的追逐。朗诵结束后，现场播放国家公祭日纪念短片。通过观看短片，让学生铭记历史，勿忘国耻，勇挑重担，砥砺前行。

“舞韵耀风华，华广溢青春”校园舞蹈大赛决赛环节把现场氛围推向了另一个高潮。10支晋级决赛的队伍用精彩绝伦的舞蹈表演征服了现场观众。其中，《红色丰碑》、《书的流离》、《烛光中的妈妈》等节目的舞蹈演员，用舞动的姿态、丰富的情感，点燃现场观众。

素材来源：华南理工大学广州学院

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 (责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)

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