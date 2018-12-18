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全国高校师生踊跃观看庆祝改革开放40周年大会

来源：人民网-教育频道  2018年12月18日16:28

上海交通大学
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人民网北京12月18日电 今日上午，庆祝改革开放40周年大会在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。全国各地高校热切关注大会盛况，通过多种形式组织学校师生、员工等相关人员收看大会现场直播，学习领会大会精神，致敬100位获得改革先锋奖章的改革开放杰出贡献人员和10位获得中国改革友谊奖章人员。（李依环 陈艺娴）

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 (责编：宋小萱(实习生)、熊旭)

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