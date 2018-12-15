纪念改革开放40年 兰大学子唱响《黄河大合唱》



甘肃交响乐团

人民网北京12月15日电 （记者 郝孟佳）近日，“光辉的历程”——兰州大学纪念改革开放四十周年《黄河大合唱》专场演出在城关校区大学生活动中心礼堂上演。演出由兰州大学远方合唱团、甘肃交响乐团、甘肃省著名播音朗诵艺术家边城以及兰州大学艺术学院师生和甘肃省歌剧院多名青年艺术家共同完成，为全校师生在寒冷的冬夜呈现了一场精彩纷呈的音乐盛宴。

“我们以这样的方式纪念改革开放，是为了让青年学子们懂得这成就的来之不易，更是要激励广大青年，立报国之志，做时代新人。也让他们对祖国的美好未来充满憧憬，更加努力学习工作，练就过硬的本领，为推进改革开放持续深入、为祖国的繁荣富强贡献应尽之力。”活动艺术总监、兰州大学团委副书记赵赟认为活动不仅是一场音乐会，更是一场教育大会。

“参与《黄河大合唱》排练很辛苦，但每一次合练，每一句歌词都让我感受到一股力量的油然而生，这或许就是音乐的力量，更是我们年轻人要焕发出的蓬勃青春力量。”闫昱轩是一名非专业的合唱团成员，谈起三个月的排练和今晚的演出经历，他认为收获巨大。

兰州大学历来将高雅艺术作为立德树人、三全育人的重要抓手。在纪念改革开放四十年之际，《黄河大合唱》的上演，给青年学生上了生动一课，在音乐中，感受到刻在骨子里的中华儿女的坚韧顽强、奋斗拼搏，怀念老一辈革命家的高瞻远瞩，感怀40年改革开放的艰辛不易，憧憬新时代征程上的美好未来。

据悉，兰州大学远方合唱团100余名同学为准备此次演出，精心排练了三个月，这其中有近一半的同学为非艺术专业，从零基础起步，虚心学习、勤排苦练，最终呈现出颇具艺术水准的表演。远方合唱团成立三年以来，在甘肃远方爱心基金的支持下，先后排演了《长征组歌》《黄河大合唱》《在那遥远的地方》《咏梅》等一系列高水平艺术作品，在师生中引起热烈反响，受到了社会的广泛好评。

图片来源：兰州大学