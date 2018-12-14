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首届“一带一路”中波大学联盟艺术节在北京工业大学举行

来源：人民网-教育频道  2018年12月14日14:00

大赛优秀作品展上的学生作品。刘婧婷/摄
大赛优秀作品展上的学生作品。刘婧婷/摄
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人民网北京12月14日电（刘婧婷）近日，首届“一带一路”中波大学联盟艺术节暨艺术设计大赛在北京工业大学开幕。来自中国、波兰、乌克兰等国的31个高校和机构代表、参赛选手约400人参加了开幕式。据悉，本次活动以“一带一路 艺心相通”为主题，以艺术设计学科为载体，以高等教育交流为媒介，旨在促进中波两国人民民心相通，推动“一带一路”高等教育共同体建设。

据介绍，艺术设计大赛于今年7月在中国与波兰同时启动，分立京津、重庆与波兰三个赛区，共收集898件作品，经过三个赛区初审，共有284件优秀作品入围总决赛。大赛优秀作品展将于7日至20日在北京工业大学持续展出，同期还开设了乌克兰艺术设计展区。

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 (责编：刘婧婷、熊旭)

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