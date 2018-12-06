宪法进校园 北京财贸职业学院启动宪法学习宣传周

人民网北京12月6日电 “中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是中华人民共和国的根本制度……”4日中午，北京财贸职业学院图书馆大厅诵读声郎朗，北京财贸职业学院的师生和北京市通州区人民法院的法官们共同诵读《中华人民共和国宪法》序言，声音整齐洪亮，场面神圣庄严。

12月4日是第五个国家宪法日，学校举行宪法宣传周启动仪式，并和通州区人民法院合作开展“宪法进校园”系列宣传教育活动，营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。

同学们在诵读宪法和学习宪法过程中感受最深的是《宪法》距离自己并不遥远。北京财贸职业学院学生冯志森说:“通过诵读宪法，学习宪法，我感到宪法就在我身边，我今年21岁了，宪法赋予了成年公民选举权和被选举权，我可以依法行使我的权力。”

学生赵新雨表示，宪法保护每个劳动者的合法权益，我将来要成为一名职业人，要学会运用法律来保护自己的权益。

“教育需要全员、全社会的参与，今后将从立德树人的根本任务出发，和通州区人民法院加强合作，充分利用法制教育资源，开展形式多样的宣传教育活动，不断提升师生的法制意识。”北京财贸职业学院党委书记高东说，“要引导老师和同学们在今后的学习工作中恪守宪法原则、弘扬宪法精神，成为宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。”

据悉，此次活动是由北京财贸职业学院党委宣传部、校团委主办，旅游与艺术学院承办。据悉，学校将继续深入开展宪法宣传教育活动，扩大宣传教育覆盖面，让宪法精神落地财贸校园，扎根师生心中。 （郝孟佳 陈英栋）

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