人民网>>教育>>公务员考试频道_教育频道_人民网

【24日9时】2020国考报名今截止 仍有95个岗位无人报考

2019年10月24日09:58  来源：人民网-教育频道
 

2020国家公务员考试报名进入了最后一天，报名系统将于下午18时正式关闭。截至今日9时，报名系统中有1263388人提交申请，比去年同期增长近三万人，已经审核通过了1053728人，较昨日同期数据相比，过审人数增加了25万人左右，平均竞争比为43.6:1，远低于往年水平。

“中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下100210004004”一职为目前竞争比最高的职位，此职位招录1人，有1639人过审，以1639:1的竞争比高居榜首，与其热度相反的是，截至24日9时，仍有95个岗位报考人数还未破零，约占0.6%，“破冰”的持续推进说明考生报考更加理性，并无盲目扎堆，也在追求成功率。

一、66个职位过审人数超千人

从职位报名情况来分析，有66个职位过审人数破千，而深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下(八)300110002014一职的过审人数最高，4667人过审，是2020国考报名毫无悬念的“人气巨星”。该职位招录11人，平均竞争比为424:1; 外交部地区业务司英语五200110001005这一职位位列第二名，实力也很强大，在最热十大职位榜单中，有六个职位工作地点在首都北京，说明首都仍是大家心之所向。

截至10月24日9时，已经有20个职位竞争比超越1000:1，位居榜首的依然是中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下100210004004这一职位。河南省邮政管理局新乡市邮政管理局一级科员及以下300110003001 这一职位排名第二。

 截止到24日9时，已有29个部门报名审核通过人数过万，广东省税务局过审人数56530人位居第一，还有一个过审人数超三万的部门是2019国考、2020国考报名期间都比较火热的国家税务总局贵州省税务局。

从竞争比来看，中央社会主义学院以805：1的竞争比位列第一。而第二和第三都来自海南省，竞争值均为在500人以上。

三、“挂零”职位逐渐消失

截至24日9时，目前仅剩95个岗位尚未破零，占总职位数的0.6%，“破冰”进程正在持续，招录3人以上还处于“挂零”状态的职位仅剩下6个。

（中公教育/供图）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved