【24日9时】2020国考报名今截止 仍有95个岗位无人报考

2020国家公务员考试报名进入了最后一天，报名系统将于下午18时正式关闭。截至今日9时，报名系统中有1263388人提交申请，比去年同期增长近三万人，已经审核通过了1053728人，较昨日同期数据相比，过审人数增加了25万人左右，平均竞争比为43.6:1，远低于往年水平。

“中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下100210004004”一职为目前竞争比最高的职位，此职位招录1人，有1639人过审，以1639:1的竞争比高居榜首，与其热度相反的是，截至24日9时，仍有95个岗位报考人数还未破零，约占0.6%，“破冰”的持续推进说明考生报考更加理性，并无盲目扎堆，也在追求成功率。

一、66个职位过审人数超千人

从职位报名情况来分析，有66个职位过审人数破千，而深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下(八)300110002014一职的过审人数最高，4667人过审，是2020国考报名毫无悬念的“人气巨星”。该职位招录11人，平均竞争比为424:1; 外交部地区业务司英语五200110001005这一职位位列第二名，实力也很强大，在最热十大职位榜单中，有六个职位工作地点在首都北京，说明首都仍是大家心之所向。

截至10月24日9时，已经有20个职位竞争比超越1000:1，位居榜首的依然是中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下100210004004这一职位。河南省邮政管理局新乡市邮政管理局一级科员及以下300110003001 这一职位排名第二。

截止到24日9时，已有29个部门报名审核通过人数过万，广东省税务局过审人数56530人位居第一，还有一个过审人数超三万的部门是2019国考、2020国考报名期间都比较火热的国家税务总局贵州省税务局。

从竞争比来看，中央社会主义学院以805：1的竞争比位列第一。而第二和第三都来自海南省，竞争值均为在500人以上。

三、“挂零”职位逐渐消失

截至24日9时，目前仅剩95个岗位尚未破零，占总职位数的0.6%，“破冰”进程正在持续，招录3人以上还处于“挂零”状态的职位仅剩下6个。

（中公教育/供图）

(责编：郝孟佳、熊旭)