2020国考报名倒计时：超72万人过审，最热岗位1576:1

2020年度国考报名进入倒计时。截至22日17时，总报名人数超87万人，比21日激增20.86万。超72万人通过审核，还有逾15万人待审核，无人报考岗位仅剩213个，职位报考率高达98.46%，岗位平均竞争比36.28:1。中央档案局国家档案馆中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下（职位代码：100210004004）一职竞争比高达1576:1，成为实至名归的“最热岗”。

最热岗位竞争比达1576:1

截至22日17时，有16个地区总报名人数超过2万人，北京以14.19万人的报名人数位居第一，平均竞争比高达70.19:1，广东排在第二位，总报名人数10.58万，平均竞争比53.03:1，报考这两个地区的考生将面临更大的竞争压力。

从平均竞争比看，贵州最高，达到99:1，基本每个岗位都有约100人在竞争。其次为北京，西藏紧随其后，计划招考96人，总报名人数高达6119，平均竞争比63.7:1。广东则排在第四位，比广东竞争比稍低的是云南，计划招录876人，总报名人数高达36858人，平均竞争比42.1:1。青海以41.6的竞争比排名第六位。上述这些地区平均竞争比都在40:1以上。

六大系统中统计局竞争最激烈：平均竞争比达52.77:1

截至22日17时，税务系统报名人数已达46.78万人，比21日增加11.69万人，持续刷新着六大系统中的最高值，平均竞争比31.41:1，在六大系统中排名第五，得益于该系统计划招录人数最多。

虽然无人报考职位剩余最多的是海事局，但职位报考率最低的系统是铁路公安，尚有37个职位无人报考，总报名人数在六大系统中处于末位，岗位平均竞争比20.78:1，也是六大系统中最低。而六大系统平均竞争比最高的依然是统计局，达52.77:1，这与其招录计划有一定关系，招录人数643人为六大系统最小值。不过558个计划招考岗位仅剩13个岗位无人报考，说明统计局岗位对广大考生来说有不小的吸引力。

竞争最激烈十大岗位：竞争比最小值为1011:1

截至22日17时，竞争比排名前十的岗位已连续多日保持一致，只是位次上稍有变动。竞争最激烈十大岗位的竞争比都超过一千，竞争比最小值为1011:1，这些岗位的竞争热度非常高。

竞争最激烈十大岗位中有九个岗位计划招录1人，但各位考生报考热情丝毫未受影响，主要在于这些岗位的报考条件较“宽松”、工作条件好。

10月22日竞争比最高的十大岗位

（华图教育/供图）

税务系统岗位报考率达99.6% 海事局无人报考岗位最多

截至22日17时，仍有213个岗位无人报名。其中税务系统岗位报考率最高，99.6%，税务一直受到考生的青睐，相信报名的倒计时阶段会有更多岗位打破“0人报考”的局面。海事局无人报考岗位最多，还有37个，银保监无人报考岗位12个，海关和铁路公安无人报考岗位分别剩余29个和24个。

宁夏、青海、西藏无人报考岗位是0。无人报考岗位剩余最多的是四川，其次是新疆、黑龙江、湖北、山西、河北、广东等地，尚有10多个无人报考岗位。其他21个地区无人报考职位数都是个位数。

另外，重庆在21日各岗位已经均有人报考，但22日又出现一个无人报考岗位，这一岗位是长江航运公安局万州分局派出所一级警长及以下三（职位代码：300130003003），该岗位要求法学类、政治学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、公共管理类专业，本科及以上学历，政治面貌是中共党员或共青团员。不过，该岗位还要求报名考生有五年以上的基层干工作经历，且限定是“在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵”，同时符合上述条件的考生较为稀少，该岗位存在不满足条件的考生被退审或者需要补充证明材料的可能。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)