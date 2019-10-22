2020年国考报名第七日：铁路公安尚有37个岗位无人报考

21日，铁路公安系统报名人数为18022人，审核通过8615人，有9407人待审核。而2019年国考的报名第七日，铁路公安系统的报名人数达到了60646人，今年的报名人数不足去年的30%，可见由于铁路公安系统缩编等原因，大家对于本系统的报考谨慎了许多。

（一）铁路公安系统各招考部门的报考情况

2020国考铁路公安系统各招考部门报名情况（截至21日17:00）

（华图教育/供图）

总体来看，总报名人数较多的招考部门并未有太多变动，沈阳铁路公安局、北京铁路公安局、哈尔滨铁路公安局、成都铁路公安局、广州铁路公安局、呼和浩特铁路公安局、上海铁路公安局等几大招考部门一直领先于其他部门。

从岗位平均竞争比看，沈阳铁路公安局、北京铁路公安局、呼和浩特铁路公安局和哈尔滨铁路公安局的竞争热度较高，均在50:1以上。而18个招考部门的所有岗位平均竞争比为15.89：1，与去年同期的竞争比44.4:1相比，仍有很大增长空间，所以，接下来的3天报名时间，该系统很有可能迎来报考人数的激增。

（二）铁路公安系统竞争报名人数最多的十大岗位

2020国考铁路公安系统报名人数最多的十大岗位（截至21日17:00）

（华图教育/供图）

铁路公安系统从报名人数来看，“千人争一”的局面已在两个岗位中出现，分别是沈阳铁路公安局的吉林铁路公安处线路警务区民警（职位代码：300130842016）、呼和浩特铁路公安局的呼和浩特铁路公安处线路警务区民警（职位代码：300130845009），总报名人数人别是1710和1047。不过，这两个岗位的计划招录人数有5人，竞争热度实际上并没有那么高。

经统计，上表中报名人数排名前十的岗位，其已报名人数平均值达到507.5人，可见这些岗位之所以热门，也是受到了报考条件较宽松的影响。

（三）铁路公安系统竞争比最高的十大岗位

2020国考铁路公安系统竞争最激烈的十大岗位（截至21日17:00）

（华图教育/供图）

21日竞争最激烈的十大岗位中，前三位、第七位、第十位都发生了变化。太原铁路公安局的临汾铁路公安处线路警务区民警跃居首位，沈阳铁路公安局的吉林铁路公安处线路警务区民警由首位滑至第二，北京铁路公安局的天津铁路公安处车站派出所民警由第二名跌倒第三位。尤其惹眼的是21日排名第一、第二位的临汾铁路公安处线路警务区民警（300130844010）、吉林铁路公安处线路警务区民警（300130842016），竞争比都达到了300：1以上。

（四）无人报考岗位

2020国考铁路公安系统无人报考岗位（截至21日17:00）

（华图教育/供图）

截至21日17:00，铁路公安系统还有37个岗位无人报考，这些未报名岗位中既有交通发达的地区（北京铁路公安局等），也有西部偏远地区（乌鲁木齐）。然而在以往的国考报名中，铁路公安系统都颇受欢迎，岗位报考率最高。今年出现这样的报考局面，可能是受到去年严峻的报考形势影响，再加上今年招录的职位、招录的人数继续减少，导致今年的报名人数大幅下降、竞争热度普遍不高的情况。

2020年国考铁路公安系统招考的所有岗位都是人民警察职位，要求每一个准录用人员都符合《公务员录用体检特殊标准（试行）》《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准（暂行）》所要求的标准，因此，各位考生可在笔试备考间隙，按照体能测评的各项标准，做好日常训练。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)