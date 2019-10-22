截至22日9时 2020国考报名人数超80万

22日，2020国家公务员考试报名进入了第八天。截至22日9时，报名系统中已经有800032人提交了报名申请，已经审核通过了602506人。较21日同期数据相比，审核人数增加了15万余人，平均竞争比为25:1，远低于去年同期水平。深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下（八）300110002014是目前报名人数最多的职位，报名人数高达3851人,与其热度形成鲜明对比的是，目前仍有227个岗位报考人数还未破零，比21日同期减少了111个职位，占总职位数的1.6%，“挂零”职位的逐渐减少说明考生报名更理性，也期待成功率更高的职位。

（中公教育/供图）

22日报名进入第八天，报名人数以及审核通过人数都呈现出直线式上升，随着招录单位急锣密鼓地进行审核工作，每个职位的过审人数还将持续增长。

一、四个职位突破“千里挑一”

截至22日9时，突破千人报考的职位有20个，“深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下(八)”这一职位，以过审3346人的优势长期占据榜首之位，是唯一一个过审人数超越了三千人的职位；该职位招录11人，机遇较多，地处发达城市—深圳。“国家税务总局贵阳市白云区税务局一级行政执法员（二）”与“外交部地区业务司英语五”这两个职位目前过审人数已经非常接近两千人。

2020国考报名进行到第8天，竞争最激烈十大职位榜发生了重大变化，中央档案馆国家档案局有两个职位，取代了之前长期占据榜首的“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”这一职位，这一职位目前居于第四位。另外，“河南省邮政管理局新乡市邮政管理局一级科员及以下300110003001”，仅招录1人，已经有 1069人通过审核，首次挺进前三甲。

2020国考报名过审人数最多前十职位[截至22日9时]

（中公教育/供图）

2020国考报名过审人数竞争最激烈前十职位[截至22日9时]

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二、海南省地震局夺下“冠军宝座”

报名审核过审人数最高、最集中的依然是税务系统，国家税务总局广东省税务局长期占据榜首之位，深圳海关的过审人数也在不断增加。

从竞争比来看，部门前三甲发生重大变动，海南省地震局以微弱优势取代生态环境部西北核与辐射安全监督站跃居榜首宝座，目前竞争比最高，海南省地震局仅招录1个职位，目前已有516人通过审核。财政部内蒙古监管局通过审核368人首次跻身榜单前三。

2020国考报名过审人数最多前十部门[截至22日9时]

（中公教育/供图）

2020国考报名过审人数竞争最激烈前十部门[截至22日9时]

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三、贵州、西藏是竞争高地

从各地报考情况来看，北京成为过审人数最多的地区，广东紧随其后，但竞争最激烈、考试难度最大的地区集中在贵州、西藏等西部省份，贵州考区平均竞争比高达75.69：1，西藏地区紧随其后，竞争比高达48.05：1，这两个地区的难考程度超越了北京。

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四、山西考区“挂零”职位最多

截至22日9时，仍有227个岗位报考人数还未破零，比21日同期减少了111个职位，占总职位数的1.6%。山西考区以20个“挂零”职位暂居榜首。

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(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)