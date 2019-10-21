截至21日9时 2020国考报名人数近60万 六个职位报名过千人

截至21日9时，2020国考经过了6天的报名后，报名系统有594520人提交报名申请，审核通过了440608人，平均竞争比为18:1，竞争力度比去年降低了一半。目前仍有350个岗位报考人数尚未破零，占2.5%。

2020国考报名进行到第7天，呈现出平稳有序的状态，将于10月24日18时结束，届时审核结果还未出来的考生还要持续关注审核状态，目前距离结束还剩3天时间，各个岗位的报名数据还将持续上涨，但目前仍是报名的最佳时期，目前“出手”还能有较为充足的时间改报职位。

一、六个职位报名人数破千人大关

2020国考报名过审人数最多前十职位[截至21日9时]

（中公教育/供图）

2020国考报名竞争比最激烈前十职位[截至21日9时]

（中公教育/供图）

截至10月21日9时，报名人数突破一千人的职位有6个。“深圳海关所属隶属海关监管二级主办及以下（八）”一职已通过审核2126人，是唯一一个过审人数突破两千人大关的职位。 “国家税务总局贵阳市白云区税务局一级行政执法员（二）”与“外交部地区业务司英语五”这两个职位目前报名人数都已经超越了一千六百人，也远超其他职位的报名人数，最引人注意的是“国家税务总局贵阳市白云区税务局一级行政执法员（二）”这一职位仅招录2人。

在竞争比最激烈的前十职位中，“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”这一职位以 930：1的竞争力度占据榜首。“国家卫生健康委员会国家卫生健康委法规司综合与标准处一级主任科员及以下”这一职位的过审人数进入榜单前五，在榜单前五职位中有四个职位来自中央国家机关。

二、最难考部门定格兰州

2020国考报名过审人数最多前十部门[截至21日9时]

（中公教育/供图）

2020国考报名竞争比最激烈前十部门[截至21日9时]

（中公教育/供图）

截至21日9时，过审人数最多的8个部门均已过万，除了深圳海关之外，还有七个来自税务系统，国家税务总局广东省税务局、国家税务总局贵州省税务局、国家税务总局北京市税务局位列前三，其中国家税务总局广东省税务局人气最高，是唯一一个过审人数超越两万人的部门。

竞争最激烈的前三个部门中有两个来自海南考区，但竞争最激烈的部门仍是生态环境部西北核与辐射安全监督站，目前竞争比已经高达419：1，连续数日占据榜首之位，这个位于甘肃兰州的部门成为“翘楚”，想要加入该部门也有相当难度。

三、税务部门“空缺”最多

截至21日9时，还有350个职位无人报考，其中有143个职位来自税务系统，建议符合条件的考生重点考虑一下。以下是招录人数较多但无人报考的职位，供大家参考。

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四、北京考区报名人数近10万人

2020国考报名进入第7天，从考生对地区的选择来说，北京还是比较集中，人气最高，报名人数已经将近10万人。

（中公教育/供图）

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(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)