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截至20日16时 2020国考49万人报名 热门职位917争一职

2019年10月21日10:02  来源：人民网-教育频道
 

2020国家公务员考试报名已经进入了后半程，由于20日为周日，所以报名人数并没有增长太多。截至20日下午16时，据数据统计显示，共有489069人报名，其中393177人过审，536个职位暂时无人报考，总体竞争比为16:1。

2020国考共招录24128人，13849个职位，是仅次于2018国考招录人数的一次，2019国考招考大幅度减少的情况下，报考人数相较2018减少了30多万余人，而本次国考却意外“降温”，截至20日16时，报名人数相较去年减少了116609人，对于未报考的“准考生”来说，可以说是突如其来的好消息，在接下来的4个报考日当中，公考老师建议大家要多关注无人报考、竞争比较低或不足面试比例的职位，在报名环节先避免过度竞争，增加成功胜算。

2019-2020国考前六日报名情况对比图

（中公教育/供图）

 

最热职位竞争比917：1，近八年来创新低

截至10月20日16时，据统计，竞争比最高的职位为中央档案馆国家档案局中国第二历史档案馆（职位代码100210005002），目前竞争比为917：1，通观近八年来国考报名数据，在报名第六天，今年的最热职位竞争比唯一一个竞争比未过千人的一次，由于本次国考大部分职位集中在市县以下，服务期要求5年以上，专业要求比较具体，且工作大多艰苦，这些也是造成本次国考“遇冷”的其中一部分原因。

近八年国家公务员考试报名第6天竞争最激烈职位一览表

（中公教育/供图）

 

最热职位来自中央，且学历要求宽松

2020国家公务员考试从报考第一天开始，竞争最激烈的职位多次“易主”4个职位轮番上榜，除了第一日水利部职位以外，其余职位全部来自中央职位，且职位要求相对比较宽松，比如今日最热职位中央档案馆国家档案局中国第二历史档案馆（职位代码100210005002），该职位工作地点在南京，属于中央党群机关职位，仅要求电气自动化专业，学历本科，除此以外并无其他要求，由于工作单位性质属于中央、工作地点属于发达城市，且对于考生要求相对宽泛，这也就是让它成为考生争相报考的原因。

2020国家公务员考试前6日最热职位一览

（中公教育/供图）

 

截至20日16时2020国考竞争最激烈十大职位

（中公教育/供图）

 

截至20日16时2020国考竞争最激烈十大职位

（中公教育/供图）

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)
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