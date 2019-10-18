截至18日9时 2020国考报名人数超过30万

据数据统计，截至18日9：00，2020国考报名系统有309153人提交申请，已经审核通过了187636人，较17日上午同期增加近10万人，平均竞争比为7.77:1，竞争力度远低于去年，对于考生们来说是利好消息，意味着今年成功概率更高。目前已经有11311个职位接收到考生提交的报考申请，约占总职位数的81.6%，还有2538个岗位无人通过审核。

（中公教育/供图）

从每8小时统计的报名人数来看，考生对国考表现出积极踊跃的态势，报名数据直线上涨；从报名人数与增长量来看，目前已经进入了报名热度期，建议考生时刻关注自己报考职位的审核状态，根据招录单位的审核意见进行信息补充或修改，如果已经通过了审核，也可以看看自己报考的职位有多少人也通过了审核，对自己有多少竞争对手一目了然。

一、国家税务总局贵州省税务局成功逆袭

2020国考报名过审人数最多前十职位【截至18日9时】

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2020国考报名竞争最激烈前十职位【截至18日9时】

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在报名人数扎堆、人气最旺的十个职位中，国家税务总局贵州省税务局国家税务总局贵阳市白云区税务局这一职位在18日9时实现了成功逆袭，目前以过审817人位列第一，超越了昨天下午16时的“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”这一职位，该职位目前过审682人，位居第三位。

“国家市场监督管理总局综合处一级主任科员及以下”这一职位蝉联竞争力度榜冠军，是目前竞争最激烈、最难考的职位，仅招录1人，已经有682人通过审核，对于报考该职位的考生来说，想要夺取最终胜利，则要在备考阶段充分准备，下足功夫，力争从数百人中“脱颖而出”。在竞争激烈前十榜单中，前三甲有两个来自中央档案馆国家档案局，该部门上涨势头也很强劲，具有赶超的潜力。

二、深圳海关可谓“一枝独秀”

2020国考报名过审人数最多前十部门【截至18日9时】

（中公教育/供图）

2020国考报名竞争最激烈前十部门【截至18日9时】

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税务部门招录人数持续上涨，保持高热度，国家税务总局广东省税务局牢牢占据榜单首位，目前过审人数已经接近万人，报名人数最多的前三甲分别是广东省税务局、贵州省税务局、四川省税务局，均超过五千人报名，而深圳海关以4617人的实力跻身最热部门第四名。

竞争最激烈部门与昨日相比，前十榜单进出变动不大，竞争力度最强的依然是生态环境部西北核与辐射安全监督站，目前竞争比已经达到243:1，其次是海南省地震局，以240:1的微弱差距暂居第二位，前两名竞争力度都比较大，远超其他部门。

与上述的火热部门形成鲜明对比的是，目前仍有71个部门无人通过审核，包括首都机场公安局、天津市消防救援总队、呼和浩特铁路公安局等，其中，呼和浩特铁路公安局招录34人，首都机场公安局招录22人。

三、992个职位被“冷落”

截至18日9时，还有992个职位无人提交报名申请，集中在铁路公安、海关、海事局及气象等部门，大多是一线执法岗位。

(责编：实习生(黄钰澜)、孙竞)