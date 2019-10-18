人民网>>教育>>公务员考试频道_教育频道_人民网>>公考新闻

2020国考报名人数分析：北京50967人报名 审查通过29629人

2019年10月18日14:43  来源：人民网-教育频道
 

2020国家公务员考试报名进入第四天，截至18日9时，全国报名近309153人，北京地区职位约有50967人报名，较17日16时增加8495余人，审核通过29629人，此时有33个职位还无人报考，无人报考职位占北京地区总职位3.34%左右。2020年国考共有13849职位可供考生选择，招录24128人，同比2019国考招录人数增加66%。其中，北京考区共987个职位，招录人数为2010人。

从全国各地报考情况来看，目前北京地区报考人数较多，首先北京地区在2020国考中招录的职位较多，其次中央部委大部分的职位都分布在北京地区，所以这也是受到考生青睐的原因，目前北京地区职位报名人数为50967人，最热职位为“国家市场监督管理总局”所招录的“综合处一级主任科员及以下”职位，报名人数最多的职位是“外交部”“地区业务司”所招录的“英语五”职位，目前1448人报名，433人审核通过;最热门的招录机关为“国家市场监督管理总局”;报名人数最多的招录机关为“国家税务总局北京市税务局”，目前报名7666人，审核通过4576人。

一、各招录机关报名人数分析

截至18日9时，2020国考北京地区职位报名人数前三位的招录机关依次是：国家税务总局北京市税务局、外交部、国家知识产权局，报名人数前三位招录机关报名总人数达15524人，通过审核总人数8320人，占通过报名总人数的30.45%，目前已报名考生还有许多未通过审核。目前最热门的招录机关是国家市场监督管理总局，竞争比为99：1，以下信息供广大考生参考：

【截至18日9：00】2020国考北京地区报名人数最多的十大招录机关

（中公教育/供图）

【截至18日9：00】2020国考北京地区报名最热门的十大招录机关

（中公教育/供图）

(责编：实习生(黄钰澜)、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved