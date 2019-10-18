2020国考报名人数分析：北京50967人报名 审查通过29629人

2020国家公务员考试报名进入第四天，截至18日9时，全国报名近309153人，北京地区职位约有50967人报名，较17日16时增加8495余人，审核通过29629人，此时有33个职位还无人报考，无人报考职位占北京地区总职位3.34%左右。2020年国考共有13849职位可供考生选择，招录24128人，同比2019国考招录人数增加66%。其中，北京考区共987个职位，招录人数为2010人。

从全国各地报考情况来看，目前北京地区报考人数较多，首先北京地区在2020国考中招录的职位较多，其次中央部委大部分的职位都分布在北京地区，所以这也是受到考生青睐的原因，目前北京地区职位报名人数为50967人，最热职位为“国家市场监督管理总局”所招录的“综合处一级主任科员及以下”职位，报名人数最多的职位是“外交部”“地区业务司”所招录的“英语五”职位，目前1448人报名，433人审核通过;最热门的招录机关为“国家市场监督管理总局”;报名人数最多的招录机关为“国家税务总局北京市税务局”，目前报名7666人，审核通过4576人。

一、各招录机关报名人数分析

截至18日9时，2020国考北京地区职位报名人数前三位的招录机关依次是：国家税务总局北京市税务局、外交部、国家知识产权局，报名人数前三位招录机关报名总人数达15524人，通过审核总人数8320人，占通过报名总人数的30.45%，目前已报名考生还有许多未通过审核。目前最热门的招录机关是国家市场监督管理总局，竞争比为99：1，以下信息供广大考生参考：

【截至18日9：00】2020国考北京地区报名人数最多的十大招录机关

（中公教育/供图）

【截至18日9：00】2020国考北京地区报名最热门的十大招录机关

（中公教育/供图）

(责编：实习生(黄钰澜)、孙竞)