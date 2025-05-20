为大力弘扬教育家精神，以教育家精神铸魂强师，近日，教育部办公厅印发《关于开展“教育家精神万里行”活动的通知》，部署在全国范围内开展“教育家精神万里行”活动。5月20日，教育部在北京师范大学附属实验中学举办“教育家精神万里行”启动活动。教育部党组成员、副部长杜江峰讲话并宣布活动启动，北京市委常委、教育工委书记于英杰致辞讲话。

杜江峰强调，开展“教育家精神万里行”活动是贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神的重要举措，是大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国的创新实践。希望各地各校高度重视，精心组织，制定切实可行的实施方案，确保活动扎实有效开展。希望广大教师以教育家精神为引领，心系教育事业，坚守教育初心，争做新时代的“大先生”。希望广大媒体大力宣传教育家精神的丰富内涵和典型实践案例，相关部门、社会各界积极关心关注教育事业，为建设教育强国汇聚强大合力。

根据活动安排，教育部将启动基层教师深度报道活动，组建专业报道团队，赴全国挖掘报道践行教育家精神的先进典型。开展“讲述我的育人故事”活动，动员各地各校积极组织一线教师讲述育人故事，展示教师爱岗敬业、立德树人的风采。发布《大力弘扬教育家精神》新书，加强教育家精神研究阐释，供广大教育工作者学习借鉴。开设“教育家精神万里行”专栏，刊发优秀教师事迹报道及地方典型经验做法、宣发优秀教师微视频，传播新时代优秀教师育人声音。

启动活动上，北京师范大学、北京市第九中学、中央广播电视总台分别作为学校代表、教师代表、媒体代表发言。中央宣传部、中央网信办、人力资源社会保障部、教育部相关司局和直属单位，北京市委教育工委、市教委、在京高校、各区教育两委，大中小学校师生代表、媒体代表、互联网平台代表、公益组织代表参加启动活动。

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