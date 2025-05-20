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首届“中社杯”全国大学生社会服务实践技能大赛决赛举办

2025年05月20日13:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月20日电 （记者李依环）16日-18日，首届“中社杯”全国大学生社会服务实践技能大赛决赛在北京举办。经过激烈角逐，大赛决出专科赛道一等奖2名、二等奖3名、三等奖6名；本科赛道一等奖6名、二等奖10名、三等奖22名；研究生赛道一等奖2名、二等奖3名、三等奖8名。

记者了解到，本次大赛历时近1年，以“以赛促学、以赛促教、以赛促就”为理念，吸引4000余名师生、760多支代表队、260多所高校参与。历经初赛与复赛的层层选拔，专科、本科、研究生赛道共计62支参赛团队最终晋级决赛。决赛期间，中国劳动关系学院承办本科及研究生赛道51支团队、民政职业大学承办专科赛道11支团队的现场赛事组织工作。

决赛开幕式上，中国社会工作教育协会会长马凤芝表示，社会工作是增进民生福祉、创新基层治理的重要力量。大赛响应国家战略，引导青年学子在解决实际问题中实现专业本领的提升，在深耕服务的过程中为社会发展贡献智慧，是赋能社会工作社会服务领域人才成长的重要举措。

民政职业大学副校长何振锋表示，大赛吸引260余所高校学子以创新方案、实践智慧展现社会服务担当，赛事为院校深化产教协同育人提供了范本，呼吁政行企校合力探索社会服务人才培养新路径。

中国劳动关系学院副校长李珂表示，大赛以中华全国总工会百年华诞为时代坐标，以“站位高、立意远、影响大”的定位精准对接国家战略，通过“以赛促学”机制深化实践育人，展现青年学子在基层服务中淬炼的专业价值。

据悉，本次大会由中国社会工作教育协会指导，中社社会工作发展基金会和全国智慧社会工作行业产教融合共同体主办，中国社会工作教育协会社会工作实验教学专业委员会、中国社会工作教育协会高职高专社会工作专业委员会、中国社会工作教育协会企业社会工作专业委员会、中国劳动关系学院、民政职业大学承办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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