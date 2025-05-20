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人工智能赋能家校社协同

北京：着力推动“身心健康二十条”落地见效

2025年05月20日10:53 | 来源：人民网-教育频道
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学生利用人工智能进行50米测试。北京市教委供图

学生利用人工智能进行50米测试。北京市教委供图

人民网北京5月20日电 智能炒菜设备制作的菜品入选“校园食堂十大受欢迎菜品”；通过智能平台，家长可以随时查看孩子BMI趋势、运动强度及膳食建议，实时接收家庭训练计划、社区体育场馆情况，形成“15分钟健康生活圈”……19日，北京市教委在北京市育英学校组织召开现场会，聚焦“身心健康二十条”落地，围绕人工智能赋能、家校社协同推动学生身心健康等话题，开展现场调研和交流展示。

在参观调研环节，与会人员走进学生智慧食堂，了解食品安全全链条智能化风险防控措施，以及家长点餐系统、健康分析系统和智能加工设备运行情况，还走进操场察看学生智慧体育系统演示。

据了解，近年来，育英学校在海淀区率先启动阳光跑计划，以人工智能为核心引擎打造“区域统筹—校企协同—场景贯通”的智慧体育新模式，研发“桃小健”智能体，实现对学生运动轨迹、体质变化、膳食结构等身心健康情况的实时记录。通过智能平台，育英家长可以随时查看孩子的BMI趋势、运动强度及膳食建议，实时接收家庭训练计划、社区体育场馆情况，形成“15分钟健康生活圈”。

“体育已经从‘学校任务’转变为‘全社会共识’，通过数据共享，家长从‘旁观者’变为‘参与者’，社区从‘资源提供者’升级为‘健康合伙人’，家校社三方合力，‘健康第一’理念更加深入人心。”育英学校体育教师王作舟说。

据介绍，在北京，“人工智能+饮食+锻炼”集成式推进机制的综合效能正在逐渐凸显，育英学校正是生动缩影。2024年以来，北京以营养膳食、身心健康为突破口，探索人工智能赋能身心健康、五育融合，先后出台教育领域人工智能应用工作方案、推进中小学人工智能教育工作方案，中小学食堂管理办法、校外供餐管理办法，“体育八条”“身心健康二十条”等务实管用的政策措施，努力通过创造性工作与整合集成，将系列有效措施更加系统化地转化成为每一位孩子身上的实际获得，促进学生身心健康全面发展。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕表示，下一步，市教委将着力推动“身心健康二十条”落地实施。着眼学生成长发育需求，强化营养膳食和身心健康联动。构建“大健康”联动体系，打通智慧食堂营养数据与智慧体育运动数据，形成“膳食分析—运动处方—健康预警”闭环，为学生定制个性化成长方案。

李奕同时表示，北京市教委还将以营养膳食、身心健康为突破口，构建新型家校社协同育人共同体，市级层面将加强顶层设计与技术规范指引，区级层面要依托智慧平台同步学生运动与营养数据，引导家长参与科学膳食管理与运动习惯培养。同时，将积极探索依托“京小宝”“京小健”等智能体，与相关企业合作，探索打造“家庭养育师”“家庭健身房”等等，真正实现家校社协同育人，积极培育新的教育消费增长点。（李依环、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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