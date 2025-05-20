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打造更有生命力的思政课

2025年05月20日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：打造更有生命力的思政课

今年全国两会上，习近平总书记强调：“要坚持思政课建设和党的创新理论武装同步推进、思政课程和课程思政同向同行，把思政教育‘小课堂’和社会‘大课堂’有效融合起来，把德育工作做得更到位、更有效。”总书记的重要指示，为新时代思政课的建设与改革进一步指明了方向。坚持思政课建设和党的创新理论武装同步推进，将党的理论创新成果转化为青年学生可感、可知、可践行的思想养分，要充分激活思政课堂生命力，使其超越单纯的知识理论传授，讲清“道”与“理”的有机统一，讲透“理”与“行”的密切关联，将政策文本转化为心灵共鸣，用理论阐释激发出行动自觉，成为连接国家发展与青年成长的桥梁。

让知识“立”起来，构建有高度的理论认知体系。思政课是党的创新理论武装青年的主渠道，需要以彻底的理论说服青年学生。传统的应试学习模式易使学生形成刻板认知，影响学生对马克思主义理论科学性的理解深度。破解这一认知误区，需要以马克思主义理论学科为依托，构建立体视角的解读框架。如剖析年轻人关注的“国风热”现象，可立足“筑牢强国建设、民族复兴的文化根基”这一核心论点，从史学维度梳理中华文明演进脉络，以哲学视角解析“和合共生”等概念，再置于全球治理语境中观照新时代坚持党的文化领导权的现实路径。这种多棱镜式的教学策略，能够使思政课突破概念记忆的浅表层次，引导学生构建兼具历史纵深、哲学思辨与现实观照的认知坐标系，使理论真正内化为学生解释世界、改造世界的思想武器。

让内容“活”起来，打造有温度的现实教学案例。思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活。融通时代“大道理”与个体“小道理”的关键在于实现政策话语与青年关切的同频共振。要善于选取既有时代热度又能激发学生兴趣的议题，如“具身智能的伦理边界”“6G技术的社会重构”“脑机接口的人文挑战”“数字乡村的实践图景”等，以现实之问牵引理论之思。在案例运用上，需突破简单举例的窠臼，构建完整叙事逻辑。如聚焦公众关注的养老问题，可将“如何让养老变享老”作为切口构建故事链，继而引入“银发浪潮”等概念剖析，“适老化”“老有所养”等政策讲述。这种“问题导向—理论回应”的教学路径，使理论阐释既有现实根基，又具人文温度。

让课堂“动”起来，创造有力度的互动教学模式。有生命力的思政课要在教学形态上不断创新。宏观层面可构建“三维一体”育人体系，有机融合线上理论学习、线下实践教学（志愿服务/社会调研）、智能技术应用（虚拟仿真/AI双师课堂）等多种模式；微观层面需注重教学逻辑的精心设计，通过“政策－理论－案例”的螺旋式递进，使课程内容既有思想高度又具有实践温度。要特别注重教学内容的动态更新，可建立“年度政策库+典型案例集”的备课机制。

让师生关系“近”起来，形成有温度的生长共同体。在数智化转型的背景下，人工智能技术打破了传统的“从讲台到课桌”的师生场域，为重构思政课师生关系注入了新的动能。目前，国内高校在探索“人工智能+”育人模式方面进行着积极大胆的尝试，在不久的未来，人工智能技术有望在师生互动频次、互动深度以及互动效能方面为思政课打开新格局：既可实时精准地针对学生提问进行线上答疑，并协助学生制定个性化的学习路径；又能提升课堂互动的深度、热度和广度，及时分析课堂状况，协助教师制定课堂优化方案。这种“全时空互动+全过程记录+全方位成长”的新型师生共同体，为落实立德树人根本任务开辟了新路径。

思政课堂，从来不是教师的“独白剧场”，而是师生的“思想交响”。把准政治方向、筑牢理论根基、激发创新思维，当我们找到新时代思政课的正确打开方式，那些低头记录的笔尖、激烈辩论的声浪、求知若渴的眼神，将体现出一个有生命力课堂的强大思政引领力。

（作者：姜 珂，系中国农业大学马克思主义学院讲师）

(责编：李昉、李依环)

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