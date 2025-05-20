原标题：重庆发布人才创新创业 “金牌陪跑人”支持政策

5月13日，“科学家·创业者·陪跑人”交流对话会在重庆高新区举行。活动现场，重庆市委金融办、市科技局、市人力社保局发布重庆市人才创新创业“金牌陪跑人”队伍建设方案。

“陪跑人”是指为人才创业提供技术对接、项目遴选、生产经营、融资支持等专业服务的人员。2024年，重庆大力实施人才创新创业全周期服务机制改革，目前已建立技术经理人、职业经理人、投资经理人、孵化器管理人4支“陪跑队伍”。

今年，重庆加速打造人才创新创业全周期服务2.0版，聚焦人才创业供需对接难、风险管理难、早期融资难、资源链接难的“四难”困境，在4支“陪跑队伍”基础上升级推出“金牌陪跑人”政策举措。“金牌陪跑人”是成绩突出且取得重大标志性成果的高水平专门人才，他们围绕服务重庆地方科技创新布局和现代制造业集群体系建设，促进当地人才成果转化落地、人才企业孵化培育、人才企业经营管理、人才企业融资对接等。根据计划，重庆将在3年内精准支持100名左右“金牌陪跑人”，促成人才创新创业标志性成果落地50项以上。

据了解，对入选的“金牌陪跑人”，重庆将从评价、使用、激励三方面予以支持。目前，重庆正探索率先将服务人才创新创业成绩突出、取得重大标志性成果的“陪跑人”，体系化地纳入重庆高层次人才认定范畴，并提供相应服务。

活动现场，重庆技术转移学院揭牌。该学院由重庆工商大学和西部科学城重庆高新区依托重庆金融科技研究院共同设立。重庆金融科技研究院执行院长杨开元介绍，重庆技术转移学院将在中西部地区率先开展技术转移方向研究生学历教育，突出学历化、职业化、国际化，构建技术转移转化人才培养体系。“金牌陪跑人”将择优作为该院导师，参与技术转移方向学科建设和人才培养。（记者雍黎）

(责编：郝孟佳、李依环)