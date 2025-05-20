打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让技能人才既长于“一技”更独具“匠心”

2025年05月20日08:50 | 来源：光明日报
小字号

原标题：让技能人才既长于“一技”更独具“匠心”

大国工匠是中华民族大厦的基石、栋梁，是国家战略人才力量的重要组成部分。职业教育作为技能人才培养的主阵地，是培育培养大国工匠的主要途径。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出，要“构建职普融通、产教融合的职业教育体系，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。”明确要求职业教育肩负起培养大国工匠的重要使命。全国总工会近年来评选的40位“大国工匠年度人物”，有32位毕业于职业学校，彰显了职业教育对于大国工匠成长成才的重要性和突出贡献。不可否认的是，我国职业教育在技能人才培养特别是大国工匠培育方面，仍然存在培养工作系统性有待提升、培养学生适应性不够强等问题。当前，发展新质生产力对技能人才队伍建设提出了新的更高要求。在教育强国建设的关键时期，职业教育更需深刻把握国家使命，以高质量教育为产业一线培养造就更多大国工匠。

以工匠精神铸魂，塑造内核特质

执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神，是大国工匠的优秀基因，是技能人才迈向大国工匠的必备特质。职业学校的育人使命不仅在于传授知识、训练技能，更在于以工匠精神浸润心灵，引导学生的职业信仰和价值追求。职业教育应牢固树立“德技并修”育人理念，充分发挥课程思政在落实立德树人根本任务中“润物细无声”的重要作用，推进中高职思政课程一体化改革创新，构建“大思政课”育人格局，强化学生的职业理想、职业道德和心理健康教育，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。要持续将大国工匠的成长故事、典型案例系统融入课堂教学，积极打造大国工匠进校园等活动、设立大师工作室等载体，在学校网络宣传、校园景观、内涵建设等方面突出工匠元素，具象为可触可感的教育场景，将工匠精神内化于心、外化于行、固化于制，贯穿学生学习生活、工作实践和职业发展全过程，让技能人才既长于“一技”，更独具“匠心”。

以关键能力强基，打牢腾飞基础

大国工匠是技能人才的佼佼者，具备精湛技艺、创新思维、坚定信念等能力素养，既能解决复杂的技术难题，也能推动技术进步和产业发展。职业教育作为大国工匠培养的基础阶段，必须为学生打下扎实的知识和技能根基，强化职业综合素养。提升职业学校关键办学能力是实现大国工匠培养目标的现实要求，其基础是办学条件达标，其核心在于夯实“金专业、金课程、金教材、金教师、金基地”建设。一方面要通过合并、集团化办学等形式，优化学校布局结构，加强基础设施建设，补齐土地、校舍、教室、设备等短板，提升中等职业学校办学条件；另一方面要整体提高职业学校办学实力和水平。要推进教育教学关键要素全方位改革、全链条发展，紧密服务经济社会发展和产业转型升级，将教育场景与生产实际无缝对接，把技术工艺转化为教学资源，让学生“真刀真枪”地练就岗位所需的过硬本领，增强创造性思维、技能钻研意识和数字化应用能力，为大国工匠成长植根培土。

以产教融合提质，增强培养适应性

产教融合是培养大国工匠的根本模式，大国工匠是产教深度融合的成果体现。实践证明，产教融合的深度决定了大国工匠培养的成效。要建强做实市域产教联合体和行业产教融合共同体，构建架构完整、制度明确的实体化运行模式，推进形成政府部门、牵头企业、牵头学校利益共享、责任共担的共生机制，促进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，实现教育链与产业链从浅层次合作向深层次合作转变。职业学校应坚持开门办学、开放办学，主动对接区域产业发展需求，依据产业升级、业态创新、技术迭代带来的新变化及时动态调整专业，通过与企业联合开发课程、优化教材形式、完善实习实训标准等，切实提高技能人才培养与地方经济结合的紧密度、与行业企业发展的适配度，成体系集群化大规模培养高技能人才。

以贯通培养铺路，畅通发展通道

技术技能积累规律表明，技能成长遵循“宜早、宜长、宜贯通”规律，越复杂的综合技能越需要长期积累。大国工匠培养从来不是一朝一夕、一蹴而就的，需要“十年磨一剑”的积累成长。要打通职业教育学生成长发展通道，聚焦国家重大战略和重点领域，在培养周期长、技能要求高的专业实施长学制贯通培养，推进中职、高职专科、职业本科人才培养衔接贯通，一体化设计专业设置、培养规格、课程设置、教材体系、教学安排、实习实训、评价机制等培养要素和培养过程，确保学生技能的一贯式递进式培养。要拓宽技能人才职后学习渠道，构建贯穿从业周期的技能成长体系，打通技能人才职后“学习—工作”转换通道，满足其不同职业发展阶段的教育学习与技能精进需求，形成“学习—工作—再学习—再工作”多次转换、循环上升新格局，为技能人才可持续发展提供有力支撑。

以政策激励导引，营造良好成长环境

大国工匠培养离不开良好的职业教育发展环境，离不开尊重技能、争做大国工匠的浓厚社会氛围。要着力优化政策环境，完善技能人才培养、选树、使用、评价、激励机制，全面提高技能人才的政治地位、社会地位和职业地位，在薪酬收入、职业发展、福利保障等方面充分体现技能人才的技术和社会价值，将价值回报与技能水平、实际贡献相匹配，增强技能人才的成就感、获得感。要利用好职业教育活动周等品牌活动，向全社会大力宣传职业教育育人成效，讲好工匠故事、展示工匠形象，全方位加大对大国工匠的宣传力度，在全社会厚植“尊重技能、崇尚技能、学习技能”浓厚氛围，逐步扭转职业教育“低人一等”的偏见，引导广大学生和家长选择职业教育，激励更多青年走技能成才、技能报国之路。

（作者：林 宇，系教育部职业教育发展中心主任）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部