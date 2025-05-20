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山东：26项重点任务打造“创新无忧”生态

2025年05月20日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：山东：26项重点任务打造“创新无忧”生态

科技成果的井喷，需要良好生态环境。当“土壤”肥沃、“空气”清新、“日照”充足时，好成果才会如雨后春笋般涌现。为构建一流科技创新生态，山东省政府近日印发《关于加快构建一流科技创新生态的意见》（以下简称《意见》），从八方面系统发力，提出26项重点任务，形成政策合力。

山东省科技厅党组书记、厅长孙海生用五个“心”描绘出山东加快构建一流科技创新生态的目标：“‘企业安心、人才舒心、科研顺心、投资放心、服务暖心’的创新氛围全面塑成，‘创新无忧’成为科技强省建设的鲜明标识。”

营造便捷高效政务生态

“《意见》紧紧围绕我省科技创新领域存在的政务服务还不够高效、人才评价还不够科学、成果转化还不够顺畅、全社会研发投入偏低等痛点、难点问题，有针对性地提出解决措施。”孙海生介绍，为确保《意见》“通天气，接地气”，山东省政府办公厅、省政府研究室、省科技厅组成调研起草组，赴广州、深圳、杭州、南京、苏州等地调研，充分学习国内其他地区的先进做法。以杭州“六小龙”为代表的创新“新势力”加速涌现，揭示了科技创新从“要素驱动”向“生态驱动”的演进趋势，为《意见》提供了重要参考。

对科技创新来说，政务生态是第一生态。《意见》提出要探索开展“沙盒监管”、触发式监管，旨在寻求创新激励与安全保障的平衡。为创造宽松的科研环境，《意见》提出持续深化科教界“帽子”治理，简化科研项目申请、评审、立项、验收流程，推行“材料一次报送制”，为科研人员松绑减负，让科研人员心无旁骛、潜心钻研。

营造便捷高效的科技创新政务生态，意味着要包容失败。《意见》提出，出台科技创新容错免责清单，对已勤勉尽责，因受技术路线选择失误、市场风险影响或其他不可预见原因，未实现项目预定目标的，不予追究科研失败责任，不纳入科研信用不良记录。

科研人才是科技创新生态建设的第一资源。作为承担国家科技人才评价改革试点任务的六个地方之一，山东一直鼓励各科研机构根据自身情况拟定灵活的考核机制。为营造近悦远来的人才生态，《意见》提出，坚持“谁用谁评价、干什么评什么”，探索“小同行”评价、代表作评价、产业贡献评价、社会认可度评价，构建以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系。同时，对作出重要贡献的青年科技人才，探索实施特殊的晋升机制。

支持企业承担重大项目

营造支撑有力的科技创新研发生态，是《意见》提出的重点任务之一。要达成这一目标，需提升科技成果转化质效。

《意见》明确，建立职务科技成果单列管理制度，允许横向科研项目结余经费出资成果转化。据了解，山东计划将省内20多所高校院所确定为科技成果转化机制改革试点，通过“权益让渡”“先使用后付费”“校聘企用”等方式，解决科技成果转化难题，打通企业在科创人才与技术上的堵点。

企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。孙海生介绍，为营造活力充沛的科技创新企业生态，《意见》在构建高质量科技企业矩阵、强化企业主导的产学研融通创新等方面部署了相关行动。“在布局重大科技攻关任务时，《意见》重点围绕解决产业堵点痛点和市场需求布局项目，鼓励指南多在产业中找、多让企业出题目。在项目组织实施过程中，《意见》重点支持科技领军企业、高成长性企业联合高校院所组建创新联合体，承担重大科技攻关任务，企业牵头实施重大科技项目比例超过80%。”孙海生介绍。

据了解，为推动《意见》落地，山东发挥省委科技委牵头作用，强化科技、教育、财政、人才、产业、金融等政策协同；省委科技办发挥统筹协调作用，各级强化财政支持保障，各地加强跟踪问效。（记者 王延斌 通讯员 荆培珩）

(责编：郝孟佳、李依环)

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